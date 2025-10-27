Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη – «Ο γιος μου έδειξε τι σημαίνει αυταπάρνηση, παλικαριά» – ΦΩΤΟ

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γεωργίου Λυγγερίδη, του αστυνομικού των ΜΑΤ που έπεσε νεκρός, ύστερα από επίθεση χούλιγκαν στου Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023, έγιναν το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Στάθης, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού και συνάδελφοί του.

Την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση της προτομής στη γενέθλια πόλη του Γιώργου Λυγγερίδη, ανέλαβαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το μνημείο είναι έργο του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη, ενώ τοποθετήθηκε στο πάρκο που φέρει το όνομά του, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Ο γιος μου έδειξε τι σημαίνει αυταπάρνηση, παλικαριά»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Σάκης Λυγγερίδης δήλωσε ότι «είμαι πολύ περήφανος όχι γιατί έγινε το μνημείο. Ήμουν περήφανος από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα είμαι ακόμη πιο περήφανος, γιατί έδειξε ο γιος μου τι σημαίνει αυταπάρνηση, τι σημαίνει παλικαριά. (…)».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, τον αρχηγό, αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ στην οικογένειά σας και το βλέπω. Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάει μια δίκη, μεγάλη δίκη. Αυτή τη μεγάλη δίκη δεν μπορώ να την πάω μόνος μου. Είναι όλης της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα ήταν δικιά μου αν ο γιος μου είχε εμπλακεί σε ένα καβγά, σε ένα τροχαίο. Άρα δεν είμαι μόνος μου, είμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους μπαχαλάκηδες με τις κουκούλες. Αθάνατος. Αύριο γιορτάζουμε το ένδοξο όχι. Πώς το γιορτάζουμε· Με μπαχαλάκηδες; Με τους γνωστούς – αγνώστους με τις κουκούλες; Έτσι γιορτάζουμε; Έτσι ήθελαν αυτοί που έπεσαν στα σύνορα, έτσι θέλουν όλοι αυτοί οι ένστολοι. Ήρθε η ώρα να πούμε κι εμείς όχι δεν πάει άλλο. Ήμουν νιος και γέρασα. Τα ίδια άκουγα τα ίδια ακούω. Χάσαμε τα ιδανικά μας, χάσαμε τις φιλίες, κάποτε είχαμε ένα σεβασμό στον αστυνομικό, στον παπά της ενορίας, στον δάσκαλο που μας μάθαινε τα γράμματα. Και τώρα ο δάσκαλος φοβάται να μιλήσει σε ένα παιδάκι. Σοβαρά μιλάμε; όταν αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να το συμμορφώσει μια δασκάλα ή ένας δάσκαλος, ποιος θα το κάνει; Ο αστυνομικός; που έχει μάθει από μικρό να τον αποκαλεί μπάτσο, γουρούνι και δολοφόνο; Γιατί έτσι εμείς τους αφήσαμε να μαθαίνουν».

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, o Σάκης Λυγγερίδης υποκλίθηκε μπροστά στην προτομή του γιου του, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Συγκινημένος, ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης υπογράμμισε ότι «πολλοί επέλεξαν να κινδυνολογήσουν, με χαρακτηριστικότερη την έκφραση ‘’καλά, εδώ που γίνονται επεισόδια θα βάλετε τη προτομή ενός Ματατζή; Και απαντάμε, ναι εδώ είναι το καταλληλότερο σημείο. Για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις ακραίες μειοψηφίες με τις κουκούλες που σπάνε, καίνε, βανδαλίζουν και δολοφονούν».