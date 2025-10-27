Θεσσαλονίκη: Αθώος ένας 24χρονος μπάρμαν που σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο – «Μου ήρθε η παραγγελία και την ετοίμασα»

Enikos Newsroom

Uncategorized

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Αθώος κρίθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επειδή σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο, σε καφέ – μπαρ της πόλης.

Ο 24χρονος μπάρμαν είχε συλληφθεί χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο ελέγχων για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Κατά την απολογία του, ο μπάρμαν είπε ότι ο 15χρονος μπήκε στο μαγαζί με παρέα ενηλίκων, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήρθε σε απευθείας επαφή μαζί του. «Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμένα μού ήρθε η παραγγελία από την σερβιτόρα και την ετοίμασα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε αστυνομικός ο 15χρονος δεν παρουσίαζε σημάδια μέθης και η κατάστασή του ήταν καλή. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή τού κατηγορουμένου, αλλά η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε την αθώωσή του.

