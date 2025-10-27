Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 43χρονος για φθορές σε κατάστημα – «Δεν ήξερα τι έκανα»

Σε φυλάκιση ενός έτους με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε κατάστημα ψιλικών – καφέ στην περιοχή των Λαδάδικων. Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τις πράξεις του, δηλώνοντας διατεθειμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για τις ζημιές.

«Δεν ήξερα τι έκανα, δεν ενόχλησα κανέναν»

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος είπε πως «Δεν ήξερα τι έκανα, δεν ενόχλησα κανέναν. Δεν είμαι αλκοολικός, άμα τύχει πίνω», επεσήμανε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, αποδεχόμενος τις πράξεις του, για τις οποίες ανέφερε, ότι είναι διατεθειμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, προκάλεσε ζημιές σε πέντε τραπέζια και δέκα καρέκλες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ