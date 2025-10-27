Θεσσαλονίκη: «Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» – Οι εξοργιστικοί διάλογοι μελών σπείρας που κάνει απάτες με 80χρονη

Μία 80χρονη γυναίκα από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης δέχτηκε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από μέλη σπείρας που διαπράττουν τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες, με την αφήγησή της για τα όσα της είπαν οι δράστες στο τηλέφωνο και τις απειλές που δέχτηκε, να προκαλούν σοκ και οργή.

Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε σήμερα το πρωί στο σταθερό της 80χρονης Κ.Γ. και μια άγνωστή της γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής, άρχισε το γνωστό παραμύθι: «Έλα μαμά, χτύπησα ένα παιδί με το αυτοκίνητό μου και είμαι στο αστυνομικό τμήμα χρειάζομαι χρήματα». Η ηλικιωμένη όμως, ούσα υποψιασμένη, της απάντησε: με ένα «ναι, ναι, σας έχουμε πάρει χαμπάρι απατεώνες», και της έκλεισε το τηλέφωνο.

Δεν πέρασαν περισσότερα από πέντε λεπτά και το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά, ήταν ένας αγριεμένος άντρας που την απείλησε πως γνωρίζει πού μένει, θα πάει να της κόψει το κεφάλι και να το κρεμάσει στο μπαλκόνι της. Έντρομη η γυναίκα, του έκλεισε τη γραμμή χωρίς να πει τίποτα. Ακολούθησε σε λίγο τρίτο τηλεφώνημα. Η άγνωστη φωνή, στο ίδιο απειλητικό ύφος είπε στην ογδοντάχρονη ότι είναι 10 άτομα, θα έρθουν στο σπίτι, θα τη δέσουν και θα την σαπίσουν στο ξύλο. Εκείνη έκλεισε και πάλι το τηλέφωνο και με την υποψία ότι όντως μπορεί να ξέρουν πού μένει γιατί επιμένουν, πήγε στη γειτόνισσα παίρνοντας μαζί της την συσκευή του σταθερού τηλεφώνου.

Οι δράστες αφού είδαν ότι δεν έπιασαν το πρώτο «κλασικό» κόλπο και οι απειλές, άλλαξαν… τροπάρι. Το τέταρτο τηλεφώνημα ήταν από γυναίκα πάλι, που είπε στην ηλικιωμένη ότι καλούσε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το όνομά της ήταν Παπανικολάου. Όταν η 80χρονη την ρώτησε τι ήθελε, εκείνη απάντησε πως τάχα έπιασαν την σπείρα που προβαίνει σε τηλεφωνικές απάτες και ότι στην τσέπη του ενός βρήκαν ένα χαρτάκι με 10 τηλέφωνα, ανάμεσα στα οποία και το δικό της. Η «αστυνομικός» της ανέπτυξε ολόκληρη θεωρία δήθεν για το πώς θα προστατευθεί από τους… απατεώνες. «Μην εμπιστεύεστε κυρία μου κανέναν, είναι γνωστές οι απάτες, παριστάνουν ακόμα και τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή εταιρειών τηλεφωνίας, κλπ κλπ» είπε και στο τέλος πρόσθεσε: «Αν σας ξαναπάρουν τηλέφωνο, μην το κλείσετε, αφήστε το ανοιχτό και πατήστε το νούμερο 100».

Η 80χρονη άκουγε το κήρυγμα κατά των «απατεώνων» και προς στιγμή «τσίμπησε». Σκέφτηκε, ωστόσο, ότι δεν θα μπορούσε τόσο γρήγορα να «εξιχνιαστεί» μια τηλεφωνική απάτη και να έπιασαν άνθρωπο που είχε στην τσέπη του χαρτί με 10 τηλέφωνα, εν εκ των οποίων το δικό της. Δεν είχε περάσει καν ένα δίωρο από τα προηγούμενα τηλεφωνήματα, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της 80χρονης, η γυναίκα που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μιλούσε άριστα ελληνικά, απλά είχε μια «παράξενη προφορά». Όταν την ρώτησε από πού είναι γιατί διακρίνει «κάποια προφορά» (το υποψήφιο θύμα ήταν δασκάλα στα νιάτα της), εκείνη δήλωσε Πόντια. «Κι εγώ Πόντια είμαι αλλά οι Πόντιοι δεν μιλάνε έτσι» της απάντησε…. Εκείνη όμως συνέχισε το «ποίημα», βρίζοντας δήθεν τους απατεώνες. Την προέτρεψε μάλιστα αν την ξανακαλέσουν να αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, να πατήσει το 100 και της συνέστησε να κάνουν επιτόπου μια δοκιμή. «Δεν χρειάζεται, το κατάλαβα, μόλις με καλέσουν θα πατήσω αυτό το νούμερο» της είπε για να την αποφύγει και έκλεισε την γραμμή.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες κλήσεις αλλά η γυναίκα δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Ενημέρωσε στη συνέχεια την Αστυνομία, που κατάγραψε το συμβάν και της συνέστησε να είναι προσεκτική.

Η περιπέτεια της 80χρονης είχε αίσια κατάληξη, όμως από την αφήγησή της προκύπτει ότι οι σπείρες που εξαπατούν τον κόσμο, έχουν «ανέβει επίπεδο» στις μεθόδους που ακολουθούν, αλλά και το θράσος που επιδεικνύουν, φτάνοντας στο σημείο να απειλούν και να τρομοκρατούν ανοιχτά, τα υποψήφια θύματά τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ατύχησαν, γιατί η γυναίκα, ενημερωμένη και ως εκ τούτου υποψιασμένη, τους αντιμετώπισε όπως έπρεπε. Αυτό, όμως, δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ