Πέθανε ο ηθοποιός Μπιορν Αντρέσεν, «το ομορφότερο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιορν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» (1971), πέθανε σε ηλικία 70 ετών, επιβεβαίωσε σήμερα η δημιουργός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή του.

Ο Μπιορν Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, «μάθαμε από την κόρη του», δήλωσε η Κριστίνα Λίντστρεμ, δημιουργός μαζί με τον Κρίστιαν Πέτρι ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Σουηδού ηθοποιού που προβλήθηκε το 2021 τιμώντας τον ως θαρραλέο απέναντι στις δυσκολίες της ζωής του που εξομολογήθηκε δημόσια.

Ήταν ένα αγόρι 15 ετών όταν συναντήθηκε με τον Ιταλό σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι που αναζητούσε τον τέλειο έφηβο για να ενσαρκώνει τον ωραίο Τάτζιο για τον οποίο αναπτύσσει εμμονή ο Γκούσταβ φον Ασενμπαχ, που ενσαρκώνει ο Ντερκ Μπόγκαρτ, σε θέρετρο της Βενετίας.

Ο ρόλος του και ο χαρακτηρισμός «το ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» που θα τον συνοδεύει έκτοτε στρέφουν επάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας. Αργότερα θα πει ότι αυτή η εμπειρία τον οδήγησε στην κατάθλιψη και την εξάρτηση.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο Λουκίνο Βισκόντι τον πήρε μαζί του μαζί με μία παρέα ανδρών σε gay club όπου έλιωσε στο ποτό για να πνίξει τη μοναξιά που αισθανόταν, σύμφωνα με συνέντευξή του το 2021 στην εφημερίδα Expressen.

«Δεν είχα κανένα πρόβλημα κατά τα γυρίσματα. Αλλά όταν τελείωσαν, είχα την αίσθηση ότι ήμουν λεία πεταμένη στους λύκους. Σωματικά, δεν μου συνέβη τίποτε, αλλά πάντως ήταν δυσάρεστο».

Τον επόμενο χρόνο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ιαπωνία, ενθαρρύνεται να καταναλώσει ναρκωτικά για να τολμήσει να τραγουδήσει μπροστά σε κοινό, σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα.

Γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1955 στη Στοκχόλμη, μεγάλωσε χωρίς πατέρα και η μητέρα του αυτοκτόνησε όταν ήταν 10 ετών. Τον ανέθρεψαν οι παππούδες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ