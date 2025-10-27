Κίσσαμος: Παραδόθηκε ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο στη γιορτή κάστανου – «Δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε» λέει στο enikos.gr ο δικηγόρος του

Παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), ο 23χρονος δολοφόνος του 52χρονου κτηνοτρόφου που έπεσε νεκρός έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ότι είχαν ξαδέλφια, ή θείος και ανιψιός, ο δικηγόρος του 23χρονου, κ. Απόστολος Λύτρας, σε δήλωσή του στο enikos.gr ξεκαθάρισε πως πρόκειται για απλή συνωνυμία.

«Ο 23χρονος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 53χρονος»

«Δεν υπάρχει συγγενική σχέση όπως έχει ακουστεί, αλλά ο εντολέας μου γνωριζόταν με το θύμα. Επίσης, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν συνέβη την ώρα που χόρευε το θύμα, αλλά κάποια στιγμή που βρέθηκαν οι δυο τους» ανέφερε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι:

«Αυτό που έχω πληροφορηθεί τόσο από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όσο και από την οικογένεια του εντολέα μου, είναι ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 52χρονος. Επαναλαμβάνω όμως, πως πρόκειται για πληροφορίες που έχω συλλέξει».

Σχετικά με το αιματηρό περιστατικό, φέρεται πως συνέβη λίγο μετά τις 18:00. Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος από τον δράστη με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, ενώ στο χωριό επικρατεί φόβος για πιθανές αντεκδικήσεις. Κάτοικοι δηλώνουν ότι «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη κάτι τέτοιο, μπροστά στα παιδιά μας». Η παραδοσιακή γιορτή, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, μετατράπηκε σε σκηνή εγκλήματος και βύθισε το Έλος στο πένθος.

«Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό»

Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου είναι ο Νίκος Ζωιδάκης, ο οποίος λίγη ώρα πριν από το έγκλημα βρισκόταν πάνω στο πάλκο και διασκέδαζε τον κόσμο.

Ο κ. Ζωιδάκης μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία έγινε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας».

Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν έως τις 7 το απόγευμα.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη».