28η Οκτωβρίου: Με ανοιξιάτικο καιρό αύριο οι παρελάσεις – Δείτε χάρτη με τις θερμοκρασίες σε 7 πόλεις

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

«Με σύμμαχο τον καιρό αύριο οι παρελάσεις…Χρόνια πολλά!» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, παρουσιάζοντας τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε 7 πόλεις.

 

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες μόνο βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη και λίγα σύννεφα στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα από τα μέσα για την εποχή επίπεδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αυριανή ημέρα θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο. Ο ήλιος θα επικρατήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ μόνο στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα, τα οποία θα εξασθενήσουν γρήγορα μέχρι το μεσημέρι.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα. Έτσι, η εθνική μας επέτειος θα συνοδευτεί από έναν καιρό που περισσότερο παραπέμπει σε εκδρομή παρά σε φθινοπωρινή ημέρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

