Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία – 5 συλλήψεις

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο 20χρονος τραυματίας που δέχθηκε χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, “πίσω” από το επεισόδιο κρύβονται προσωπικές διαφορές, με την εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές να συνδέεται με λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής).

Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στην συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 

