Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο από τη φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων – Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη και εξαφανίστηκαν

Βίντεο από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Από την εμπρηστική επίθεση στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης, κάηκαν ολοσχερώς 5 οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα 4.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.

Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN, ανέφερε τα εξής: «Δεχτήκαμε μια κλήση γύρω στις τρεις και μισή το βράδυ διότι χτυπούσε ο συναγερμός. Διαπιστώσαμε ότι είχαν βάλει εύφλεκτα υλικά κάτω από τα αυτοκίνητα κι έχουν καεί δέκα αυτοκίνητα. Ορισμένα δεν πήραν φωτιά κι έτσι τα εντόπισε η Πυροσβεστική. Έχει συμβεί και σε έναν συνάδελφο πριν δέκα ημέρες και μας ενημέρωσε σχετικά ο επικεφαλής του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής».