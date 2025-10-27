Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο από τη φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων – Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη και εξαφανίστηκαν

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο από τη φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων – Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη και εξαφανίστηκαν

Βίντεο από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Από την εμπρηστική επίθεση στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης, κάηκαν ολοσχερώς 5 οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα 4.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.

Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN, ανέφερε τα εξής: «Δεχτήκαμε μια κλήση γύρω στις τρεις και μισή το βράδυ διότι χτυπούσε ο συναγερμός. Διαπιστώσαμε ότι είχαν βάλει εύφλεκτα υλικά κάτω από τα αυτοκίνητα κι έχουν καεί δέκα αυτοκίνητα. Ορισμένα δεν πήραν φωτιά κι έτσι τα εντόπισε η Πυροσβεστική. Έχει συμβεί και σε έναν συνάδελφο πριν δέκα ημέρες και μας ενημέρωσε σχετικά ο επικεφαλής του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γκρίζα μαλλιά: 5 τροφές που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα προλάβετε

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

Προϋπολογισμός: Στα 9,45 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου – Τα στοιχεία για τις φορολογ...

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η «αυθαίρετη ερμηνεία» των ΚΑΔ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας και η μη εφαρμογή του μέτρου

OpenAI: Αναφορές ότι αναπτύσσει νέο εργαλείο δημιουργικής μουσικής – Πώς θα λειτουργεί

Τεστ προσωπικότητας: Το εργαλείο κήπου που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πρωτοπόρος, ιχνηλάτης ή παρατηρητής
περισσότερα
14:40 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους 5 κατηγορούμενους για την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για το αιματηρό επεισόδιο που ...
14:37 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κίσσαμος: Παραδόθηκε ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο στη γιορτή κάστανου – «Δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε» λέει στο enikos.gr ο δικηγόρος του

Παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), ο 23χρονος δολοφόνος του 52χρο...
14:18 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κόνιτσα: Εντοπίστηκαν 193 κιλά κάνναβης μέσα σε αυτοκίνητο – Ο οδηγός το εγκατέλειψε και διέφυγε πεζός

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου...
14:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία – 5 συλλήψεις

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς