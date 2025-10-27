Ταράτσα καταπλάκωσε εργάτη στον Μυλοπόταμο – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patris.gr, ο άνδρας έκανε εργασίες σε ταράτσα κτιρίου όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κομμάτι της αποκολλήθηκε και βρέθηκε στο κενό.

Ο άνδρας, που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στο κτίριο, καταπλακώθηκε από τα μπάζα με τους συναδέλφους του να μην μπορούν να τον απεγκλωβίσουν.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές και άνδρες της ΕΜΑΚ έσπευσαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εργάτης δεν έχει τις αισθήσεις του.