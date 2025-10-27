Χανιά: 11χρονος έπεσε με το πατίνι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση

Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από πτώση με το πατίνι του, το μεσημέρι της Κυριακής (26/10), στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν όταν ο 11χρονος έκανε πατίνι και φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού τον διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο οι γιατροί αποφάσισαν πως το 11χρονο παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προχώρησε στην διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή με τους γιατρούς να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του.