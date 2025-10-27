Χανιά: 11χρονος έπεσε με το πατίνι του και τραυματίστηκε στο κεφάλι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηλεκτρικό πατίνι

Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από πτώση με το πατίνι του, το μεσημέρι της Κυριακής (26/10), στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν όταν ο 11χρονος έκανε πατίνι και φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του, και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού τον διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο οι γιατροί αποφάσισαν πως το 11χρονο παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προχώρησε στην διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή με τους γιατρούς να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

«Κατεβάζουν ρολά» τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια-Κραυγή αγωνίας από τους εργαστηριακούς γιατρούς

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η «αυθαίρετη ερμηνεία» των ΚΑΔ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας και η μη εφαρμογή του μέτρου

Παπαθανάσης: Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 η β’ φάση διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι

Τι σημαίνει η φράση «τήδε και κακείσε» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια στα οποία πρέπει να αποδείξετε ότι αξίζει να μείνετε στη ζωή τους – «Η αποδοχή τους είναι προνόμιο για λίγους»
περισσότερα
13:29 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ταράτσα καταπλάκωσε εργάτη στον Μυλοπόταμο – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στην...
13:19 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ζάκυνθος: Νεκρός 48χρονος Βρετανός σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του έπεσε σε δέντρα – ΦΩΤΟ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 48χρονο Βρετανό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην περιοχ...
12:41 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή 11 κατηγορούμενοι – Σήμερα απολογείται και ο λογιστής

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων α...
12:24 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λειτουργία του μετρό, κλείσιμο του σταθμού του μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» κα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς