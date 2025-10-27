Ντέμι Μουρ: Η αμηχανία του Τομ Κρουζ με την εγκυμοσύνη της στην ταινία «A Few Good Men»

Μια αποκάλυψη από τα παρασκήνια της ταινίας «A Few Good Men», έκανε η Ντέμι Μουρ σε συνέντευξή της στη Τζία Τολεντίνο στο Φεστιβάλ του New Yorker, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Τομ Κρουζ και ανέφερε ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη — σχεδόν οκτώ μηνών στην κόρη της, Σκάουτ — όταν πραγματοποίησε την πρώτη ανάγνωση σεναρίου με τον συμπρωταγωνιστή της και τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.

«Νομίζω ότι ο Τομ ήταν αρκετά αμήχανος. Εγώ στην πραγματικότητα ένιωθα καλά με αυτό. Κινούμουν, έτσι δεν είναι; Αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι για εκείνον ήταν κάπως αμήχανο», είπε η Μουρ.

Η ηθοποιός – μητέρα επίσης της Ρούμερ και της Ταλούλα από τον γάμο της με τον Μπρους Γουίλις – εξήγησε ότι η αμηχανία του Κρουζ ίσως να υπήρχε λόγω ότι εκείνη την περίοδο, λίγες πρωταγωνίστριες στο Χόλιγουντ αποκτούσαν παιδιά εξαιτίας της πίεσης που δέχονταν να διαλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα.

«Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που για μένα απλώς δεν είχαν νόημα», ανέφερε η σταρ προσθέτοντας: «Κι έτσι το αμφισβήτησα λέγοντας: ‘Γιατί όχι; Γιατί να μην έχεις και τα δύο;’ Αλλά μαζί με αυτό, νομίζω, ότι πίεσα πολύ τον εαυτό μου για να αποδείξω ότι ήταν εφικτό».

Σημειώνεται ότι η ταινία βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του ‘Ααρον Σόρκιν του 1989, ακολουθεί δύο πεζοναύτες των ΗΠΑ που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός συναδέλφου τους, όπως αναφέρει το People.

«Τώρα που σκέφτομαι εκείνη την εποχή, αναρωτιέμαι: «Τι στο καλό σκεφτόμουν; Και τι προσπαθούσα να αποδείξω; Αλλά τότε δεν υπήρχε η υποστήριξη που υπάρχει σήμερα», εξήγησε η σταρ.

«Θα φορούσα στρατιωτική στολή και μάλλον το περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία, οπότε άρχισα να γυμνάζομαι και να προσπαθώ να μπω σε φόρμα πριν καν γεννηθεί. Την ημέρα που έσπασαν τα νερά έκανα πεζοπορία δυόμισι ώρες. Έκανα ποδηλασία και μετά χόρευα σε ένα ρέγκε κλαμπ — γι αυτό και ήρθε δυόμισι εβδομάδες νωρίτερα», κατέληξε.