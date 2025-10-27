Ντέμι Μουρ: Η αμηχανία του Τομ Κρουζ με την εγκυμοσύνη της στην ταινία «A Few Good Men»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ντέμι Μουρ

Μια αποκάλυψη από τα παρασκήνια της ταινίας «A Few Good Men», έκανε η Ντέμι Μουρ σε συνέντευξή της στη Τζία Τολεντίνο στο Φεστιβάλ του New Yorker, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Τομ Κρουζ και ανέφερε ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη — σχεδόν οκτώ μηνών στην κόρη της, Σκάουτ — όταν πραγματοποίησε την πρώτη ανάγνωση σεναρίου με τον συμπρωταγωνιστή της και τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ.

«Νομίζω ότι ο Τομ ήταν αρκετά αμήχανος. Εγώ στην πραγματικότητα ένιωθα καλά με αυτό. Κινούμουν, έτσι δεν είναι; Αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι για εκείνον ήταν κάπως αμήχανο», είπε η Μουρ.

Η ηθοποιός – μητέρα επίσης της Ρούμερ και της Ταλούλα από τον γάμο της με τον Μπρους Γουίλις – εξήγησε ότι η αμηχανία του Κρουζ ίσως να υπήρχε λόγω ότι εκείνη την περίοδο, λίγες πρωταγωνίστριες στο Χόλιγουντ αποκτούσαν παιδιά εξαιτίας της πίεσης που δέχονταν να διαλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα.

«Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που για μένα απλώς δεν είχαν νόημα», ανέφερε η σταρ προσθέτοντας: «Κι έτσι το αμφισβήτησα λέγοντας: ‘Γιατί όχι; Γιατί να μην έχεις και τα δύο;’ Αλλά μαζί με αυτό, νομίζω, ότι πίεσα πολύ τον εαυτό μου για να αποδείξω ότι ήταν εφικτό».

Σημειώνεται ότι η ταινία βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του ‘Ααρον Σόρκιν του 1989, ακολουθεί δύο πεζοναύτες των ΗΠΑ που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός συναδέλφου τους, όπως αναφέρει το People.

«Τώρα που σκέφτομαι εκείνη την εποχή, αναρωτιέμαι: «Τι στο καλό σκεφτόμουν; Και τι προσπαθούσα να αποδείξω; Αλλά τότε δεν υπήρχε η υποστήριξη που υπάρχει σήμερα», εξήγησε η σταρ.

«Θα φορούσα στρατιωτική στολή και μάλλον το περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία, οπότε άρχισα να γυμνάζομαι και να προσπαθώ να μπω σε φόρμα πριν καν γεννηθεί. Την ημέρα που έσπασαν τα νερά έκανα πεζοπορία δυόμισι ώρες. Έκανα ποδηλασία και μετά χόρευα σε ένα ρέγκε κλαμπ — γι αυτό και ήρθε δυόμισι εβδομάδες νωρίτερα», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

«Κατεβάζουν ρολά» τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια-Κραυγή αγωνίας από τους εργαστηριακούς γιατρούς

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Η «αυθαίρετη ερμηνεία» των ΚΑΔ από εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας και η μη εφαρμογή του μέτρου

Παπαθανάσης: Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 η β’ φάση διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι

Τι σημαίνει η φράση «τήδε και κακείσε» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια στα οποία πρέπει να αποδείξετε ότι αξίζει να μείνετε στη ζωή τους – «Η αποδοχή τους είναι προνόμιο για λίγους»
περισσότερα
13:09 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρω ότι δεν θα κάνω για πάντα τηλεόραση, θέλω να έχω ένα plan B»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για την πορεία της λέγοντας πως έχει το δικό της plan B για την ...
12:06 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Ετοιμάζονται για το Halloween – Το βίντεο που δημοσίευσαν με τα παιδιά τους

Το Halloween βρίσκεται προ των πυλών και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξεκίνησαν τις οικ...
11:26 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ξέσπασε στον «αέρα» η Φαίη Σκορδά: «Ήταν χυδαίο αυτό που συνέβη»

Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της στον «αέρα» της εκπομπής της, ανα...
10:39 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Δόξας: Κατέθεσε μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους

Μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του κατέθεσε ο Κώστας Δόξας. Ο τραγουδιστής κατέθεσε τη μήνυ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς