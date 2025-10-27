Πειραιάς: Στο νοσοκομείο τρεις ανήλικοι έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια – 17χρονος έδειξε πλαστή ταυτότητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο κατέληξαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε καφετέρια, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/10) στον Πειραιά.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι τρεις ανήλικοι μετέβησαν μόνοι τους σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν έναν 17χρονο σε κατάσταση μέθης και τη μητέρα του. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, για κατάθεση.

Στο Τμήμα οδηγήθηκαν επίσης η 32χρονη υπεύθυνη της καφετέριας καθώς και ο φύλακας της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 17χρονος είχε χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τη μητέρα του, οι δύο άλλοι ανήλικοι που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών, καθώς τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

11:31 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

