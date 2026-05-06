Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή Νέας Ζωής – Αναμένονται καθυστερήσεις

Τα δρομολόγια του Προαστιακού, στη γραμμή του Κιάτου, διακόπηκαν για μία ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5), λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Νέας Πέραμος με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) να παραμείνει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου. Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα. Η διακοπή των δρομολογίων αφορούσε το διάστημα από τις 12:56 έως τις 13:56.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train δρομολογήθηκαν λεωφορεία, προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους. Λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία «καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».