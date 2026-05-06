Γαλλία: «Δεν ήμασταν στόχος» λέει ο Μακρόν μετά το περιστατικό με πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μακρόν
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν αποτέλεσε σε καμία περίπτωση στόχο επίθεσης» μετά το περιστατικό με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio στα Στενά του Ορμούζ.

Τη δήλωση μετέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το BFM TV.

Το πλοίο συνδέεται με τη CMA CGM

Το πλοίο San Antonio, το οποίο επηρεάστηκε από βομβαρδισμό στην περιοχή, είχε ναυλωθεί από τον γαλλικό ναυτιλιακό όμιλο CMA CGM.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, το πλοίο έπλεε υπό σημαία Μάλτας, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από υπηκόους Φιλιππίνων.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς αυτούς», δήλωσε η Μπρεζόν.

Η θέση του Παρισιού

Οι γαλλικές αρχές τόνισαν ότι δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως εσκεμμένη επίθεση κατά της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι το πλοίο συνδέεται επιχειρησιακά με γαλλική εταιρεία.

Το συμβάν σημειώθηκε εν μέσω της αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ και των επιθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
14:13 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ...
14:08 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επα...
13:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο...
