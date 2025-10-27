Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου – Διατάχθηκε ΕΔΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή ήδη έχει σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

To χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση κατά τον κατάπλου του «Αριάδνη» στο λιμάνι της Σούδας.

«Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», ανέφερε το 72χρονο θύμα, στο Mega.

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’».

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτει 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Όπως είπε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.