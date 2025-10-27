Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου – Διατάχθηκε ΕΔΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Καταγγελία 72χρονου για άγριο ξυλοδαρμό σε γκαράζ πλοίου – Διατάχθηκε ΕΔΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22/10) εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή ήδη έχει σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

To χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο προσέγγιζε το λιμάνι των Χανίων και οι οδηγοί των αυτοκινήτων ξεκίνησαν τη διαδικασία της αποβίβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση κατά τον κατάπλου του «Αριάδνη» στο λιμάνι της Σούδας.

«Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το πρόσωπό μου, το κεφάλι μου να καλυφθώ, να μην φάω και καμία άλλη και αυτός μου τις έριξε απανωτές, πάνω από 10», ανέφερε το 72χρονο θύμα, στο Mega.

«Είχα σκύψει και είχα πιάσει το κεφάλι μου γιατί λέω αυτός θα με σκοτώσει. Όλοι που ήταν εκεί ήταν αδιάφοροι. Δεν πλησίασε κανένας. Απλά φωνάζανε ‘τι κάνεις εκεί; Ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Θα τον σκοτώσεις;’».

«Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά εν έτει 2025. Να κάνει ο καθένας ό, τι θέλει, να δέρνει όποιον θέλει, να φεύγει ανενόχλητος, το πλήρωμα να μην κάνει τίποτα, το προσωπικό να μην κάνει τίποτα, το λιμενικό να μην είναι απ’ έξω», είπε ο γιος του θύματος της επίθεσης.

Όπως είπε ο 72χρονος, μόλις βγήκε από το πλοίο, προσπάθησε να βρει ένστολο να του καταγγείλει το συμβάν χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Θα μεταβούμε στο Λιμεναρχείο, προκειμένου να κάνουμε συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου και συγκεκριμένα για τον καπετάνιο της εν λόγω εταιρείας και από εκεί και έπειτα θα δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε και κατά των υπαλλήλων σε σχέση με το γεγονός ότι δεν επενέβη κανένας στη συμπλοκή», ανέφερε η δικηγόρος του 72χρονου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερο, λέει νέα μελέτη – Ποια η σύνδεση ανάμεσα σε ευφυΐα και μακροζωία

«Κατεβάζουν ρολά» τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια-Κραυγή αγωνίας από τους εργαστηριακούς γιατρούς

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποιες καταβάλλονται σήμερα και πότε συνεχίζονται οι πληρωμές στους δικαιούχους

Τέλη κυκλοφορίας: Έρχονται πρόστιμα για όσους δεν έχουν πληρώσει του 2020 – Πότε θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια για το 2026

Η χρήση της εμπλοκής για να ελεγχθεί αν η βαρύτητα είναι κβαντική μόλις έγινε πιο περίπλοκη

Προειδοποίηση του FBI – Διαγράψτε αμέσως αυτά τα μηνύματα από το κινητό σας
περισσότερα
11:31 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μοναστηράκι: Κίνδυνος με τη στατικότητα στον σταθμό – Φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής έδειξαν οι επιθεωρήσεις ειδικών της ΣΤΑΣΥ

Σοβαρά προβλήματα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι» του πρώην ΗΣΑΠ, που εγκυμονούν κινδύν...
10:46 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Την πιθανότητα βεντέτας προσπαθούν να αποτρέψουν οι Αρχές – Ενδέχεται να παραδοθεί ο δράστης

Την αποτροπή βεντέτας προσπαθούν να αποτρέψουν οι Αρχές, έπειτα από την δολοφονία του 52χρονου...
10:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά στον Πύργο Αθηνών – Εκκενώνεται το κτίριο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/10), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά π...
10:20 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος 19χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 27χρονη και την εγκατέλειψε

Συνελήφθη, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 19χρο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς