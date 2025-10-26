Σοκ σε πάρκο στα Χανιά: 29χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο 

Με ένα φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακής πολίτες, που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι εντόπισαν ένα άνδρα 29 ετών κρεμασμένο σε δέντρο, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα. Προς το παρόν, από τις Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.