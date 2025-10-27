Ξέσπασε στον «αέρα» η Φαίη Σκορδά: «Ήταν χυδαίο αυτό που συνέβη»

Η Φαίη Σκορδά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της στον «αέρα» της εκπομπής της, αναφερόμενη στο περιστατικό με τον μαθητή στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος αρχικά είχε επιλεγεί ως σημαιοφόρος στην παρέλαση, αλλά στη συνέχεια του αφαιρέθηκε η τιμή.

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή «χυδαία και αντιπαιδαγωγική», σχολιάζοντας πως ο λόγος που ορισμένοι προέβαλαν για την αλλαγή ήταν η διαπίστωση ότι το παιδί «δεν θα κρατήσει σωστά τη σημαία». «Το άκουσα και ανατρίχιασα σαν μάνα», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον προσωπικό της αποτροπιασμό.

Η συγκίνηση της Φαίης Σκορδά εντάθηκε όταν αναφέρθηκε στη συνέντευξη των γονέων του παιδιού, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους για να προστατεύσουν το παιδί. Το περιστατικό, σύμφωνα με την παρουσιάστρια, προκάλεσε προσωρινή χαρά στο παιδί, που όμως σύντομα μετατράπηκε σε λύπη, καθώς η τιμή που του είχε δοθεί ανακλήθηκε με τρόπο που το πλήγωσε.

Η Φαίη Σκορδά χρησιμοποίησε το περιστατικό για να τονίσει τη σημασία της ενσυναίσθησης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως των προσωπικών ή μαθησιακών τους χαρακτηριστικών.