e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ

Το χρηματικό ποσό των 1.177.920.384,15 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.725.124 δικαιούχων έως και σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • σήμερα, 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026,
  • έως σήμερα, 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
  • σήμερα, 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • σήμερα, 30 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οπτική παγίδα: Μόνο όσοι έχουν μάτια και στην πλάτη μπορούν να βρουν το κρυμμένο γουρουνάκι στο πάρτι με τους ελέφαντες

Το μπαχαρικό της ζωής που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των γαστρεντερικών ελκών

Καύσιμα: Τραβούν ξανά την «ανηφόρα» οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης – Πάνω από 2,6 εκατομμύρια οι ...

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:34 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Καιρός: Χαλάει από σήμερα με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα Πέμπτη (30/4) καθώς στα βόρεια αρχικά και μετά το μεσημέρι και στη...
05:53 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Σαν σήμερα 30 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Ε...
05:15 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30/4)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Απριλίου

Πέμπτη 30 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Αργυ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς