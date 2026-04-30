Σαν σήμερα 30 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Ασανσέρ

Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ

Γεγονότα

: Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 1825 : Ο Ελληνικός Στόλος, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολητές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη, πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν πασά στη Μεθώνη και μία πυριτιδαποθήκη στην ξηρά.

: Ο Ελληνικός Στόλος, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολητές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη, πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν πασά στη Μεθώνη και μία πυριτιδαποθήκη στην ξηρά. 1841 : Η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών.

: Η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών. 1897 : Σε μία διάλεξη στο Βασιλικό Ινστιτούτο στο Λονδίνο, ο Τζόζεφ Τζον Τόμσον ανακοινώνει την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου ως υποατομικό σωματίδιο, πάνω από 1.800 φορές μικρότερο από ένα πρωτόνιο (στον πυρήνα του ατόμου).

: Σε μία διάλεξη στο Βασιλικό Ινστιτούτο στο Λονδίνο, ο Τζόζεφ Τζον Τόμσον ανακοινώνει την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου ως υποατομικό σωματίδιο, πάνω από 1.800 φορές μικρότερο από ένα πρωτόνιο (στον πυρήνα του ατόμου). 1927 : Περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού.

: Περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού, για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. 1945 : Ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο, μία ημέρα μετά το γάμο τους.

: Ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο, μία ημέρα μετά το γάμο τους. 1947 : Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, μία ομάδα της ΟΠΛΑ (οργάνωσης του ΚΚΕ) επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της Πολεμικής Αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι.

: Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, μία ομάδα της ΟΠΛΑ (οργάνωσης του ΚΚΕ) επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της Πολεμικής Αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι. 1971 : Ο φοιτητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Ρουκουνάκης αυτοπυρπολείται στην πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και χάνει τη ζωή του, ως έσχατη διαμαρτυρία κατά της Χούντας.

: Ο φοιτητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Ρουκουνάκης αυτοπυρπολείται στην πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και χάνει τη ζωή του, ως έσχατη διαμαρτυρία κατά της Χούντας. 1975: Οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη χερσόνησο της Ινδοκίνας, ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

Γεννήσεις

: Ελένη Καζαντζάκη, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, δεύτερη σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη. (Θαν. 18/2/2004) 1916 : Κλοντ Σάνον, Αμερικανός μαθηματικός και ηλεκτρομηχανολόγος, ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας της επικοινωνίας. Διατύπωσε θεωρία σχετικά με την μαθηματική επεξερ­γασία της ροής της πληροφορίας, η οποία βρήκε ευρεία εφαρμογή στο σχεδιασμό των κυκλωμάτων, στην κατασκευή των υπολογιστών, στην ευρύτερη τεχνολογία της επικοινωνίας καθώς και στη βιολογία, τη ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Σημα­ντική υπήρξε ακόμη η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών όπου εισήγαγε τον όρο «bit» για τη μονάδα της πληροφορίας. (Θαν. 24/2/2001)

: Κλοντ Σάνον, Αμερικανός μαθηματικός και ηλεκτρομηχανολόγος, ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας της επικοινωνίας. Διατύπωσε θεωρία σχετικά με την μαθηματική επεξερ­γασία της ροής της πληροφορίας, η οποία βρήκε ευρεία εφαρμογή στο σχεδιασμό των κυκλωμάτων, στην κατασκευή των υπολογιστών, στην ευρύτερη τεχνολογία της επικοινωνίας καθώς και στη βιολογία, τη ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Σημα­ντική υπήρξε ακόμη η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών όπου εισήγαγε τον όρο «bit» για τη μονάδα της πληροφορίας. (Θαν. 24/2/2001) 1948 : Αλέξανδρος Ωνάσης, Έλληνας κοσμικός, γιος του Αριστοτέλη Ωνάση

: Δήμητρα Λιάνη, Ελληνίδα σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου 1956 : Λανς Φον Τρίερ, Δανός σκηνοθέτης, εισηγητής της κινηματογραφικής θεωρίας «Δόγμα 95».

: Λανς Φον Τρίερ, Δανός σκηνοθέτης, εισηγητής της κινηματογραφικής θεωρίας «Δόγμα 95». 1981: Σάκης Τανιμανίδης, Έλληνας παρουσιαστής

Θάνατοι