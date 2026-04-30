Ο στόλος «Sumud» για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι έχασε επαφή με 11 πλοία από την Ισραηλινή περικύκλωση σε διεθνή ύδατα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

israel
Βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει το πλήρωμα της αποστολής του Παγκόσμιου Στόλου Sumud την Άνοιξη του 2026, καθώς περικυκλώθηκε από ισραηλινά στρατιωτικά πλοία και drones στη Μεσόγειο Θάλασσα την Πέμπτη [Global Sumud Flotilla/Anadolu]

Οργανωτές νέου στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επιβαίνουν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης οι οποίοι εννοούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλεούμενα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα κι ότι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

To Ισραήλ αναχαιτίζει τον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα κοντά στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Eκπρόσωπος του Στόλου «Sumud» με προορισμό τη Γάζα καταγγέλλει το Ισραήλ για «επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το ‘Ισραήλ’», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ.

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οπτική παγίδα: Μόνο όσοι έχουν μάτια και στην πλάτη μπορούν να βρουν το κρυμμένο γουρουνάκι στο πάρτι με τους ελέφαντες

Το μπαχαρικό της ζωής που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των γαστρεντερικών ελκών

Καύσιμα: Τραβούν ξανά την «ανηφόρα» οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης – Πάνω από 2,6 εκατομμύρια οι ...

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:46 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

LIVE – 62η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ουάσινγκτον επιδι...
04:15 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να κάνει πιο «χειρουργικά πλήγματα» στον Λίβανο αντι για γενικευμένο πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδη...
03:29 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΟΗΕ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν βρίσκεται πιθανότατα ακόμα στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα εξακολουθεί να βρίσκ...
02:36 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ιράκ: Κατάρριψη drone κοντά στην Αμερικάνικη πρεσβεία στη Βαγδάτη

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών που πέταγε κοντά στην πρεσβεί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς