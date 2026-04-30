Ο στόλος «Sumud» για τη Γάζα ανακοίνωσε ότι έχασε επαφή με 11 πλοία από την Ισραηλινή περικύκλωση σε διεθνή ύδατα

Οργανωτές νέου στόλου δεκάδων σκαφών με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επιβαίνουν υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης οι οποίοι εννοούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλεούμενα περικυκλώθηκαν από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα κι ότι έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

israeli military boats have illegally surrounded the flotilla in international waters and threatened kidnapping and violence. Communications with 11 vessels have been lost and israeli media claims that 7 boats have been intercepted. Governments must act now to protect the… pic.twitter.com/DfuRyFm925 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

«Τα πλεούμενά μας πλησίασαν στρατιωτικά ταχύπλοα, που τα ίδια ανέφεραν πως είναι το ‘Ισραήλ’», ανέφερε νωρίτερα ο Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας πως στρατιωτικοί «έστρεψαν λέιζερ και αυτόματα τουφέκια» προς τα πληρώματα «και διέταξαν τους συμμετέχοντες να συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να πέσουν στα τέσσερα».

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, πρώτη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Περίπου πενήντα σκάφη που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στα ανοικτά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, που είχε χαρακτηριστεί και σε εκείνη την περίπτωση παράνομη από τους οργανωτές και τη Διεθνή Αμνηστία, πυροδότησε διεθνή κατακραυγή.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν, προτού απελαθούν από το Ισραήλ.

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τελεί υπό αυστηρό αποκλεισμό την τελευταία εικοσαετία σχεδόν, από το 2007.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.