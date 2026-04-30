Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (30/4)

Οι δεύτεροι αγώνες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού με τις Βαλένθια και Μονακό, αντίστοιχα, για τα πλέι οφ της Euroleague και οι ημιτελικοί σε Europa και Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Τουρνουά Μαδρίτης

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τουρνουά Μαδρίτης

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης