Νέα Χαλκηδόνα: Συναγερμός για πυρκαγιά σε μάντρα αυτοκινήτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σε μάντρα εμπορίας αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Παπάγου, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και οχήματα.

Σύνταγμα: Δράση καθαρισμού στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – «Καλώ όσους ήταν εδώ μαζί μου, να είναι εδώ κάθε βράδυ» λέει ο Πάνος Ρούτσι

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Νίκος Πολυδερόπουλος: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
03:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 55χρονου Νικόλαου Κύργια στην περιοχή του Παλαιό...
02:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σερί σεισμικών δονήσεων ανοικτά της Καρπάθου

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα...
01:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης...
23:53 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού – «Του είχα τυφλή εμπιστοσύνη»

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της στον Ευρωπαίο ανακ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς