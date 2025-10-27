Νέα Χαλκηδόνα: Συναγερμός για πυρκαγιά σε μάντρα αυτοκινήτων

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σε μάντρα εμπορίας αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Παπάγου, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

