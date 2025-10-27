Βίντεο – σοκ: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης δύο μηχανών στο Moto GP της Μαλαισίας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ δύο μηχανών κατά τη διάρκεια αγώνα ταχύτητας σε GP της Μαλαισίας.

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα και ο Νόα Ντέττιλερ ενεπλάκησαν στο φρικτό ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός δοκιμαστικού γύρου της Moto3 πριν από το Γκραν Πρι της Μαλαισίας.

Το περιστατικό συνέβη καθώς ο Ρουέντα, μόλις 19 ετών, έπαιρνε την τρίτη στροφή της πίστας. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πρώτος βρήκε τον Ντέττιλερ να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, πιθανώς λόγω προβλήματος με το όχημά του, και χτύπησε κατευθείαν στο πίσω μέρος του.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει τις δύο μοτοσικλέτες να διαλύονται κατά τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πεταχτούν έξω από τα οχήματά τους.

Όταν ένα ελικόπτερο έφτασε περίπου μισή ώρα μετά τη σύγκρουση, και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους καθώς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Motorsport.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Rueda γλίτωσε ευτυχώς από τη σύγκρουση μόνο με ένα κάταγμα στο χέρι. Ο 19χρονος βρίσκεται στο νοσοκομείο «ξύπνιος και σε εγρήγορση», ανέφερε ανακοίνωση που εξέδωσε το MotoGP.