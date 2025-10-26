Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω… εισβολής εναέριων «μπαλονιών»

Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους το βράδυ της Κυριακής (26/10), αφού εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, πιθανότατα μπαλόνια φουσκωμένα με ήλιο, εντός του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα. Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

