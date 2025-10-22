Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους διέκοψε την εναέρια κυκλοφορία λόγω αερόστατων λαθρεμπόρων

Η Λιθουανία ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους αργά το βράδυ της Τρίτης (21/10) λόγω του εντοπισμού δεκάδων μετεωρολογικών μπαλονιών, αερόστατων δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (NCMC).

Λιθουανία: Κλειστός ο εναέριος χώρος πάνω από το Βίλνιους λόγω παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα – Εκτροπή πτήσεων σε γειτονικές χώρες

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εμφάνισης drones και αεροπορικών παραβιάσεων, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου.

«Οι πτήσεις έχουν διακοπεί λόγω των μετεωρολογικών μπαλονιών που χρησιμοποιούνται για τη λαθραία μεταφορά τσιγάρων από τη Λευκορωσία», ανέφερε το NCMC στην ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις επίσημες ενημερώσεις του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακατευθυνθεί οκτώ πτήσεις που είχαν ως προορισμό το Βίλνιους μεταξύ άλλων προς το αεροδρόμιο Κάουνας της Λιθουανίας και προς τη Βαρσοβία, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε επίσης στις 5 Οκτωβρίου λόγω παρόμοιου περιστατικού με αερόστατα που μετέφεραν λαθραία τσιγάρα από τη γειτονική Λευκορωσία.

Πηγή: Reuters

