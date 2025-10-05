Λιθουανία: «Άνοιξε» το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αρκετές ώρες – Είχε κλείσει λόγω παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα

Ο εναέριος χώρος του αεροδρομίου του Βίλνιους άνοιξε στις 04:50 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) της Κυριακής (5/10), η οποία είχε διακοπεί για αρκετές ώρες λόγω της πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εμφάνισης drones και παραβιάσεων εναέριων χωρών, όπως συνέβη στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου.

«Ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο του Βίλνιους άνοιξε στις 04:50», αναφέρει το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Εάν η πτήση σας έχει ακυρωθεί, μην μεταβείτε στο αεροδρόμιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση σας, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία σας», προσθέτει η ανακοίνωση απευθυνόμενη σε όσους είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη στις 22:16 μ.μ. του Σαββάτου καθώς όπως ανέφερε η ανακοίνωση, «σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η απόφαση ελήφθη λόγω μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Ως αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος, οι πτήσεις έχουν επηρεαστεί».

Οι περισσότερες εισερχόμενες πτήσεις ανακατευθύνθηκαν στις γειτονικές χώρες Λετονία και Πολωνία, ενώ οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας ακυρώθηκαν, δήλωσε ο φορέας εκμετάλλευσης. Μία πτήση που έφτανε από την Κοπεγχάγη επέστεψε στη Δανία.

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι είχε κηρύξει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων μήκους 90 χλμ. παράλληλα με τα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία, ως απάντηση στην είσοδο drones από εκεί, και ότι αυτό θα επέτρεπε στις ένοπλες δυνάμεις της να αντιδράσουν σε παραβιάσεις.

Πηγή: Reuters