ΗΠΑ: Ομοσπονδιακός δικαστής μπλοκάρει την ανάπτυξη 200 Εθνοφρουρών στο Πόρτλαντ που διέταξε ο Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε το Σάββατο (4/10) την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση εναντίον παράτυπων μεταναστών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την την ανάπτυξη 200 Εθνοφρουρών, ισχυριζόμενος ότι το Όρεγκον είναι μια «σπαρασσόμενη από πόλεμο» πόλη, «υπό πολιορκία» από «εγχώριους τρομοκράτες». Διατάζοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου εδώ και μήνες οργανώνονται διαδηλώσεις κατά της ICE, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε «τη χρήση μέγιστης βίας, εάν χρειαστεί».

Σε ένα έγγραφο 33 σελίδων, η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ γράφει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «απαγορεύονται προσωρινά» να αναπτύξουν αυτήν την εφεδρική δύναμη του στρατού στην πόλη του Όρεγκον.

Ημερομηνίας λήξης ισχύος της απόφασης αυτής είναι η 18η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει τον στρατό στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις. Είχε απειλήσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και στο Πόρτλαντ όπου είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις το 2020, κατά την πρώτη θητεία του, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ICE σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

Οι αρχές του Όρεγκον, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Πόρτλαντ, είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της απόφασης καθώς θεωρούν ότι το κίνητρο του Τραμπ είναι «να κανονικοποιήσει την προσφυγή στον στρατό για συνηθισμένες δραστηριότητες διατήρησης της τάξης στο εσωτερικό της χώρας. Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, γιατί, σε αντίθεση με όσα δηλώνει ο Τραμπ, οι διαδηλώσεις κατά της ICE ήταν ειρηνικές και σχετικά περιορισμένες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Πάρκινγκ: Μία περιουσία για μία… θέση στάθμευσης – Εκτόξευση των τιμών στην Αθήνα

Πότε γίνεται δέσμευση λογαριασμού και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αποδεσμεύσουμε

Η ανθρωπότητα ίσως φτάσει στη μοναδικότητα μέσα στους επόμενους 3 μήνες, σύμφωνα με επιστήμονες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ ανέπτυξε στρατηγικά μέσα ...
03:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Συρία: Σήμερα διεξάγονται οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ

Μέλη σωμάτων εκλεκτόρων της Συρίας θα εκλέξουν την Κυριακή (5/10) ένα μεταβατικό κοινοβούλιο, ...
02:45 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ρώμη: Δεκαέξι προσαγωγές μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό – ΦΩΤΟ

Δεκαέξι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Ρώμη, μετά την ολοκλήρω...
02:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αυστρία: Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS έπειτα από καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών

Ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα έπειτα από καταγγελίες γ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης