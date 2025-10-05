Ιωάννα Ασημακοπούλου για την ψυχοθεραπεία: «Ανακάλυψα πόσο δύσκολο πράγμα είναι να θέτεις όρια – Όταν πρέπει να πούμε “όχι” να το λέμε»»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Tην Ιωάννα Ασημακοπούλου φιλοξένησαν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» το Σάββατο στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα μαθήματα και τη βοήθεια που έχει λάβει από την ψυχοθεραπεία τα τελευταία χρόνια.

Ιωάννα Ασημακοπούλου: Έχω αρνηθεί να συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους για να προστατευθώ

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Ασημακοπούλου εξομολογήθηκε αρχικά πως «κάνω ψυχοθεραπεία και την λατρεύω, μου έχει αλλάξει τη ζωή. Κάνω έξι χρόνια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μέσα απ’ αυτήν ανακάλυψα τα “ναι” και τα “όχι”, πόσο σημαντικά είναι στη ζωή μας, όταν θέλουμε να λέμε “ναι” είναι πολύ σημαντικό να το λέμε και να μην το κρύβουμε και όταν πρέπει να πούμε “όχι”, να το λέμε».

«Ανακάλυψα τι σημαίνει οριοθέτηση, πόσο δύσκολο πράγμα είναι να θέτεις όρια. Συνέχεια ανακαλύπτω, νομίζω πως αυτό το ταξίδι δεν σταματάει. Ακόμα και να ολοκληρώσεις τη διαδρομή της ψυχοθεραπείας, η ψυχοθεραπεία πάντοτε θα δουλεύει για εσένα», είπε η ηθοποιός.

«Είναι ένα δώρο γιατί μετακινείσαι συνέχεια. Και η ζωή σε μετακινεί, κάθε μέρα είσαι διαφορετικός, αλλά και μέσα από την ψυχοθεραπεία ανακαλύπτεις κάτι. Εγώ έχω ανακαλύψει πάρα πολλά κομμάτια μου», παραδέχθηκε η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

