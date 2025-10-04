Ρόμπι Γουίλιαμς: Ακυρώθηκε η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από επίθεση στα social media – Τον κατηγορούν για «σιωνισμό»

Την θλίψη του για την ακύρωση της συναυλίας του στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο δημοφιλής τραγουδιστής που πριν λίγες μέρες έδωσε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο ενημέρωσε το κοινό του ότι »λυπάται πολύ» που η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Πόλη τελικά ματαιώθηκε.

Ρόμπι Γουίλιαμς: Απολύθηκαν 2 δημόσιοι υπάλληλοι γιατί προσπάθησαν να εκβιάσουν συνεργάτες του Βρετανού σταρ στη Βουλγαρία

«Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Οι τοπικές αρχές ακύρωσαν τη συναυλία για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου – η ασφάλεια και η προστασία τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου.

Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίζαμε στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά, και είχα επιλέξει σκόπιμα την πόλη αυτή ως τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας μου. Το να ολοκληρώσω αυτή την περιοδεία μπροστά στους Τούρκους θαυμαστές μου ήταν το όνειρό μου, δεδομένων των στενών δεσμών της οικογένειάς μου με την πανέμορφη αυτή χώρα.
Λυπάμαι πραγματικά. Ανυπομονούσαμε τόσο γι’ αυτή τη συναυλία, αλλά η απόφαση για την ακύρωσή της ήταν πέρα από τον έλεγχό μας», έγραψε ο καλλιτέχνης.

Σημειώνεται ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς δέχτηκε έντονη «επίθεση» στα social media λόγω των δεσμών του με το Ισραήλ, μιας και η σύζυγός του είναι Εβραία, με τους χρήστες του διαδικτύου να τον κατηγορούν ως «σιωνιστή».

Λόγω του τεταμένου κλίματος που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, αποφασίστηκε η ματαίωση της συναυλίας.

 

