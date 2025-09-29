Ρόμπι Γουίλιαμς: Απολύθηκαν 2 δημόσιοι υπάλληλοι γιατί προσπάθησαν να εκβιάσουν συνεργάτες του Βρετανού σταρ στη Βουλγαρία

Enikos Newsroom

διεθνή

Robbie Williams Ρόμπι Γουίλιαμς

Δύο Βούλγαροι δημόσιοι υπάλληλοι συνελήφθησαν γιατί φέρονται να εκβίασαν συνεργάτες του Ρόμπι Γουίλιαμς, κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου.

Οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, όταν ζήτησαν χρήματα κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου, δεν περίμεναν ότι θα έπεφταν στις νταλίκες που μετέφεραν τον εξοπλισμό για τη συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή. Ούτε ότι θα γινόταν καταγγελία σε βάρος τους, κάτι που οδήγησε στην απόλυσή τους.

«Χρησιμοποίησαν το Google Translate» για να δώσουν στους Βρετανούς οδηγούς να καταλάβουν τι ζητούσαν, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σόφιας, Λιουμπομίρ Νικόλοφ. «Έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από εκείνους που δεν είχαν μετρητά επάνω τους να πάνε στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης» για να συμπληρώσουν το ποσό των 500 ευρώ, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη κοντά στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Οι συνεργάτες του Βρετανού τραγουδιστή, που δεν ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές στις περιοδείες όπου συμμετείχαν, κατήγγειλαν αμέσως τον εκβιασμό.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καρατζόφ ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο άνδρες, που υπηρετούσαν στο δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια, απολύθηκαν. Σύμφωνα με την αντεισαγγελέα της Σόφιας Ντεσισλάβα Πετρόβα, τέθηκαν επίσης υπό κράτηση την Κυριακή και σε βάρος τους ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι πιο αποτελεσματικός από τους βουλγαρικούς θεσμούς στην καταπολέμηση της διαφθοράς» ειρωνεύτηκε στο διαδίκτυο ένας χρήστης, σχολιάζοντας την ενδημική δωροδοκία στη φτωχότερη χώρα της ΕΕ. «Η οδική κυκλοφορία είναι χρυσωρυχείο» επιβεβαίωσε ο Τιχομίρ Μπέζλοφ, ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στο ινστιτούτο μελετών CSD που εδρεύει στη Σόφια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Πώς θα ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους οι ασθενείς από 1η Οκτωβρίου

ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Τεκμήρια διαβίωσης: Για ποιους έρχεται “κούρεμα” έως και 35%

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:22 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ισλανδία: Η αεροπορική εταιρεία Play έκλεισε αιφνιδιαστικά – Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν μπλοκαριστεί στο εξωτερικό

Η αεροπορική εταιρεία Play, στην Ισλανδία, ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι διακόπτει, με άμεση ισχύ...
19:03 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Υεμένη: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Άντεν, σύμφωνα με ναυτιλιακές εταιρίες

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς γε...
18:36 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Δασμοί 100% σε ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλες τις ται...
18:23 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Ζήτησε συγγνώμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για την επίθεση στην Ντόχα – LIVE οι εξελίξεις

Σε εξέλιξη είναι στον Λευκό Οίκο η συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό το...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης