Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Ελληνική Λύση – Τι λένε οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταναστευτικό και «κόμμα Τσίπρα»

Στις 12,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,3%, η Νίκη με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 19%.

Οι αναποφάσιστοι

Αναποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεταναστευτικό είναι σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα που απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη, καθώς το 71% χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίσης, το 54% δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Το 19% των πολιτών βλέπει θετικά την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 54% και στο 78% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Δημοκρατίας αντίστοιχα. Στο 50% φτάνουν στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, πέφτουν στο 23% στους ψηφοφόρους της Νέας Αριστεράς και το 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε την έρευνα:

  

Η ταυτότητα της έρευνας:

