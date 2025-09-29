Συμφωνία μαμούθ στον χώρο του gaming – Πωλήθηκε η Electronic Arts έναντι 55 δισ. δολαρίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Electronic Arts

Η Electronic Arts (EA), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών στον κόσμο, συμφώνησε να πουλήσει την εταιρεία για 55 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το κονσόρτσιουμ των αγοραστών περιλαμβάνει το Public Investment Fund (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, τη Silver Lake και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, που είναι σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η EA είναι γνωστή για την παραγωγή και έκδοση best-seller παιχνιδιών όπως το EA FC (παλαιότερα γνωστό ως FIFA), The Sims και Mass Effect.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία, όπου ένα σημαντικό μέρος της αγοράς χρηματοδοτείται με δανεισμό.

Σύμφωνα με το BBC, η συμφωνία θα μετατρέψει την EA σε ιδιωτική εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι δημόσιες μετοχές της θα αγοραστούν και δεν θα διαπραγματεύεται πλέον στο χρηματιστήριο. Η τιμή αγοράς προσθέτει ένα σημαντικό πριμ 25% στην αγοραία αξία της EA, αποτιμώντας την σε 210 δολάρια ανά μετοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EA, Andrew Wilson, ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ισχυρή αναγνώριση» του έργου της εταιρείας. «Μαζί με τους συνεργάτες μας, θα δημιουργήσουμε μετασχηματιστικές εμπειρίες που θα εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές», είπε.

Οι εταιρείες που αγοράζουν την EA θα συνεισφέρουν περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια.

«Η εξαγορά από ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο αποτελεί έκπληξη»

«Η EA ήταν ανοιχτή σε έναν πιθανό αγοραστή που θα την βοηθούσε να αναβαθμιστεί για κάποιο διάστημα», δήλωσε ο ειδικός του κλάδου Christopher Dring στο BBC. «Ωστόσο, η εξαγορά από ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο αποτελεί έκπληξη και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κλάδο σχετικά με αυτή τη συμφωνία».

Ανάφερε ακόμη ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χρέος 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα πρέπει να αποπληρωθεί.

«Τα έσοδα που θα αποφέρουν μεγάλα παιχνίδια όπως το EA Sports FC, το Madden και το Battlefield 6 θα χρειαστούν για την αποπληρωμή αυτού του χρέους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της EA να επενδύσει σε νέα παιχνίδια», τόνισε ο Christopher Dring. «Άλλες ανησυχίες του κλάδου είναι αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές στην EA, ειδικά αν υπάρξει πίεση από τις ιδιωτικές εταιρείες για την επίτευξη ισχυρότερης ταμειακής ροής, και πάλι για την αποπληρωμή αυτού του χρέους».

 

