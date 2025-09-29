Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ για τις κατασκευές στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού–Αγίου Κοσμά

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 11 κάτοικοι των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού, μαζί με τον «Εξωραϊστικό Πολιτιστικό, Αθλητικό Σύλλογο Κατοίκων Κάτω Ελληνικού», ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

της Άννας Κανδύλη

Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά του υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Προεδρικού Διατάγματος 28-2-2018 (Α.Α.Π/35), που αφορά την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για την περιοχή, καθώς και κατά σειράς οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί.

Στην αίτησή τους, οι κάτοικοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι:

Παραβιάζονται οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης και το μέγιστο ύψος των κτιρίων στην περιοχή.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης έχει αυξηθεί με υπουργικές αποφάσεις σε 0,69, ενώ το ΠΔ 28-2-2018 προβλέπει 0,40.

Έχει γίνει πολεοδομικός κατακερματισμός της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, η οποία υποδιαιρέθηκε σε δύο ζώνες και στη συνέχεια σε επτά κτιριακές ενότητες.

Η κατασκευή προκαλεί εκτεταμένες επιχώσεις και αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου.

Κατά τους προσφεύγοντες, θα πρέπει να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις και άδειες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το έργο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους και στο περιβάλλον της περιοχής.