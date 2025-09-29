Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ για τις κατασκευές στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού–Αγίου Κοσμά

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 11 κάτοικοι των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού, μαζί με τον «Εξωραϊστικό Πολιτιστικό, Αθλητικό Σύλλογο Κατοίκων Κάτω Ελληνικού», ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

της Άννας Κανδύλη

Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά του υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Προεδρικού Διατάγματος 28-2-2018 (Α.Α.Π/35), που αφορά την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για την περιοχή, καθώς και κατά σειράς οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί.

Στην αίτησή τους, οι κάτοικοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι:

  • Παραβιάζονται οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης και το μέγιστο ύψος των κτιρίων στην περιοχή.
  • Ο μέσος συντελεστής δόμησης έχει αυξηθεί με υπουργικές αποφάσεις σε 0,69, ενώ το ΠΔ 28-2-2018 προβλέπει 0,40.
  • Έχει γίνει πολεοδομικός κατακερματισμός της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, η οποία υποδιαιρέθηκε σε δύο ζώνες και στη συνέχεια σε επτά κτιριακές ενότητες.
  • Η κατασκευή προκαλεί εκτεταμένες επιχώσεις και αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου.

Κατά τους προσφεύγοντες, θα πρέπει να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις και άδειες, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το έργο έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους και στο περιβάλλον της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Πώς θα ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους οι ασθενείς από 1η Οκτωβρίου

ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Τεκμήρια διαβίωσης: Για ποιους έρχεται “κούρεμα” έως και 35%

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:21 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ένοχος γιατρός για «φακελάκια» – Καταδικάστηκε σε 30 μήνες με τριετή αναστολή

Σε φυλάκιση 30 μηνών με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε ένας πανεπιστημιακός γιατρός, επειδή φέρετ...
20:07 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα – Ήταν πατέρας δύο παιδιών

Σοκ στην Αντίπαρο με δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας (29/9) σε χωριό έξω από την Χώρ...
19:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Πήλιο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε δίπλα σε γκρεμό – Σώοι οι επιβάτες

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε επικίνδυνο σημείο του δρόμου δίπλα σε γκρεμό, νωρίς σήμ...
19:26 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Έπεσε νερό που αναλογεί σε τέσσερις Σεπτέμβρηδες

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει απολογισμό της κακοκαιρίας, αναφέροντας ότι στη Ζάκυνθο έπεσε σχ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης