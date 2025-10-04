Κατερίνα Καινούργιου: Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις διαφωνίες – Το ιδιαίτερο Instagram story της παρουσιάστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία πολύ καλή περίοδο στη ζωή της. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει με το «δεξί» τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ και στα προσωπικά της δείχνει ευτυχισμένη στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η στιγμή αυτή στην οποία βρίσκεται στη ζωή της, φαίνεται πως έχει επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα τις διαφωνίες.

Μάλιστα, σε Instagram story που έκανε το βράδυ του Σαββάτου (4/10), η Κατερίνα Καινούργιου έδειξε στους ακολούθους της το πώς διαφωνεί με τους ανθρώπους πλέον.

Σε βίντεο που αναδημοσίευσε από άλλον λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε αρχικά μία σκηνή από ταινία στην οποία παίζει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στο στιγμιότυπο ο ηθοποιός είναι συναισθητικά φορτισμένος, ενώ στο πλάνο αναφέρεται: «Πώς διαφωνούσα με τους ανθρώπους πριν λίγα χρόνια».

Στη συνέχεια το βίντεο αλλάζει και την θέση του Ντι Κάπριο, παίρνει ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Κίλιαν Μέρφι. Σε αυτό ο καλλιτέχνης είναι αρκετά ήρεμος και σιωπηλός, ωστόσο στο βλέμμα του αποτυπώνονται τα συναισθήματά του.

«Πώς διαφωνώ με τους ανθρώπους τώρα», καταλήγει η ανάρτηση.