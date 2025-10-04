Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Πέρασα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα, έβγαλα και ψυχοσωματικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενeρέισον ΣΚ» ήταν το πρωί του Σαββάτου (4/10) η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η αγαπημένη ηθοποιός, μεταξύ άλλων μίλησε και για μία δύσκολη συνεργασία που είχε αντιμετωπίσει στον χώρο του θεάτρου, δηλώνοντας πως έχει μετανιώσει για εκείνη. Ακόμα, εξήγησε τον λόγο που είχε επιλέξει τότε να παραμείνει στον θίασο και εξομολογήθηκε πως είχε βγάλει ψυχοσωματικά.

Σε ερώτηση για το αν έχει μετανιώσει κάποια συνεργασία που έχει κάνει είτε στο θέατρο είτε στη τηλεόραση, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου απάντησε: «Για μια συνεργασία, που πέρασα πάρα πολύ άσχημα, στο θέατρο, ναι, έχω μετανιώσει. Γιατί εκεί πέρασα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Έμεινα μέχρι το τέλος της συνεργασίας γιατί είμαι πολύ φιλότιμη και δεν ήθελα να χάσει εξαιτίας μου ο θίασος τη δουλειά του».

«Αλλά εγώ διαλύθηκα σ’ αυτή τη συνεργασία, ψυχολογικά. Έβγαλα και ψυχοσωματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μόνη συνεργασία και με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά. Ποτέ!», πρόσθεσε η ηθοποιός στη συνέντευξή της.