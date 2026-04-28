Από τον Δεριγνύ στον Κίμωνα: Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία… – Ανάλυση του Ιωάννη Βαμβάκου

Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου, στις 20 Οκτωβρίου 1827 ήταν η ύψιστης σημασίας και καθοριστική για τη συνέχεια του αγώνα, ναυτική σύγκρουση κατά την Ελληνική Επανάσταση, η οποία εξασφάλισε την ελευθερία της τότε Ελλάδας. Οι στόλοι Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, ενωμένοι κατέστρεψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Ο γαλλικός στόλος, υπό τον Υποναύαρχο Δεριγνύ (Henri de Rigny), διαδραμάτισε εξέχοντα και ενεργό ρόλο, έχοντας ως ναυαρχίδα το πλοίο Σιρέν (Sirène).

Από τότε, έχουν περάσει 200 σχεδόν χρόνια και η ελληνο-γαλλική συνεργασία ενδυναμώνεται συνεχώς, ακολουθώντας τροχιά γεωμετρικής προόδου.

Ειδικότερα, μετά την έλευση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα το 1974 και καθώς ο Εθνάρχης είχε αναπτύξει σημαντικές πολιτικές σχέσεις με τον πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερύ Ζισκάρ Ντ΄Εσταίν (του διέθεσε το αεροσκάφος του για να έλθει στην Αθήνα), οι διμερείς σχέσεις εξελίχθηκαν σε συμμαχία. Το γνωστό σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», πρωτακούστηκε τότε και ήχησε σαν βάλσαμο, για την επούλωση των πληγών της επταετίας και της Κυπριακής τραγωδίας.

Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Μακρόν και της υψηλού επιπέδου συνοδείας του στην Αθήνα και οι συναντήσεις τους, με την ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας μας, όπως και με πλειάδα επιχειρηματιών, απέδειξαν την ισχυρή βάση της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης, την ταύτιση απόψεων, ιδεών, θεωρήσεων και συμφερόντων, καθώς και το λαμπρό μέλλον που προοιωνίζεται για τη διμερή συμμαχία μας.

Οι πλήρεις συμβολισμών εικόνες και οι πλήρεις κοινών και ταυτόσημων νοημάτων συνομιλίες και συνεντεύξεις στην Ρωμαΐκή Αγορά, στο επίσημο δείπνο, στην επίσκεψη στη Φρεγάτα Belharra με τις υπερπτήσεις των Rafale, στη σύνοδο του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, στις συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω αύξηση σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας, της δυναμικής της συμμαχίας μας.

Σε αμιγώς στρατιωτικό επίπεδο, η χώρα μας από το 1974 και μετά, αξιοποιεί μια πλειάδα υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων γαλλικής παραγωγής με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα για την προάσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Τα αεροσκάφη Mirage F-1, αγοράστηκαν το 1974 και για δεκαετίες υπερασπίστηκαν τους Ελληνικούς ουρανούς όπως και τα Mirage 2000 BGM. Τα Mirage 2000-5 και τα υπερσύγχρονα 4+ γενιάς Rafale, επιτυγχάνουν αεροπορική υπεροχή στο αιγαίο. Τα ελικόπτερα Super Puma, από το 2000 έχουν διασώσει χιλιάδες συνανθρώπους μας εκτελώντας αποστολές έρευνας – διάσωσης και αεροδιακομιδές, ημέρα και νύκτα, σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως και τα νεότερα ΝΗ-90 του Στρατού Ξηράς.

Η άρτι αφιχθείσα Φρεγάτα «Κίμων», η αρτιότερη, πληρέστερη και ικανότερη Μονάδα Επιφανείας της κατηγορίας της στη Μεσόγειο, δοκιμάστηκε και «απέδωσε καλώς» στην πρώτη της αποστολή στην Κύπρο. Η έλευση των υπολοίπων 3 φρεγατών Belharra («Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») στη χώρα μας σύντομα, αναμένεται να προσδώσει θεαματικές δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στο πλαίσιο του δικτυοκεντρικού θεάτρου επιχειρήσεων, όπου όλα τα συστήματά μας (αεροσκάφη, μονάδες επιφανείας, αεράμυνα, αντιαεροπορικά, αντιβαλλιστικά. Βαλλιστικά κτλ), επικοινωνούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοχοποιούν σε πραγματικό χρόνο, με ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια.

Η πλειάδα γαλλικών «state of the art» όπλων που φέρουν τα εναέρια, ναυτικά και χερσαία μέσα μας (exocet, mica em & ir, aster, scalp eg, scalp naval, meteor κτλ) συνεργάζονται όλα με όλα τα μέσα, επιτυγχάνοντας υπεροχή σε όλα τα πεδία των σύγχρονων επιχειρήσεων (ξηρά, θάλασσα, αέρα και cyber), έχοντας και δορυφορικές/space παραμέτρους.

Η μεγάλη αυτή ποικιλία γαλλικών συστημάτων και όπλων, τα οποία αξιοποιούνται άμεσα, απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο κρατών, καθώς και με τα άλλα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο που χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρη αυτού του πανίσχυρου οπλοστασίου. Για παράδειγμα, αεροσκάφη Rafale εκτός της Γαλλίας και της Ελλάδας, χρησιμοποιούν ή έχουν ήδη παραγγείλει, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Ινδία, η Κροατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδονησία. Η διαλειτουργικότητα, η διασύνδεση όπου κρίνεται επιχειρησιακά, λειτουργικά ή εφοδιαστικά απαραίτητο ή ωφέλιμο, όπως και η εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών (best practices) που απορρέει από την κοινή χρήση αυτών των συστημάτων και όπλων σε συνδυασμό με συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις, κοινές/συνδυασμένες επιχειρήσεις (joint operations), παρόμοια εκπαίδευση και δυνατότητα ανταλλαγής κρισίμων υλικών όταν απαιτηθεί, ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων μας, το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, τις διμερείς και διεθνείς πολιτικές και στρατιωτικές μας σχέσεις και συμφωνίες.

Πρέπει παράλληλα να τονίσουμε, ότι εκτός του κεφαλαιώδους σημασίας αμυντικού συμφώνου συνεργασίας, το οποίο αποτελεί και το κυρίαρχο θέμα της συμφωνίας, οι δυο χώρες υπέγραψαν συνολικά εννέα επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία σε επίπεδο παιδείας και εκπαίδευσης, διπλωματίας, πληροφορικής και αντίστοιχων συστημάτων, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και πυρηνικής τεχνολογίας.

Ειδική μνεία γίνεται στην πρόβλεψη της αμυντικής συνεργασίας και στρατηγικής σχέσης, για συμμετοχή με ικανό ποσοστό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα γαλλικά συστήματα που προμηθευόμαστε. Αποτελεί εχέγγυο για εξόχως σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων μας στους τομείς της τεχνολογίας, ναυπηγικής, αεροδιαστημικής, πληροφορικής, επικοινωνιών, παραγωγής οπλικών συστημάτων και σε μια πληθώρα ακόμα πεδίων, όπου η Χώρα μας έχει όραμα να καινοτομήσει και να πρωτοπορήσει.

Η Γαλλία, είναι ή ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα της Ευρώπης, πυρηνική δύναμη (η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το Brexit), αυτάρκης σε παραγωγή οπλικών συστημάτων για όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, χώρα με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα διαχρονικά. Μέσω της ενισχυμένης στρατηγικής σχέσης και συμμαχίας με τη Χώρας μας, η οποία έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με το σύνολο των κρατών της υφηλίου, ακμάζουσα διασπορά σε όλες σχεδόν τις χώρες, μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, αλλά και ισχυρότατες Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή της εικόνα και τις διπλωματικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και οικονομικές της δυνατότητες.

Η χώρα μας, ενισχύεται πολιτικά, διπλωματικά αλλά στρατιωτικά, έχοντας νωπές τις εμφατικές δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο και στις συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκάθαρα εκτός του γνωστού «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία», τόνισε ότι αν απειληθεί η εδαφική μας ακεραιότητα και κυριαρχία, η Γαλλία θα είναι μαζί μας. Η ρήση αυτή αποτυπώνει την πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθώς εφαρμόστηκε ήδη όταν απαιτήθηκε το 2020, αλλά και πρόσφατα στην Κύπρο.

Υπό το φως των εξελίξεων στο Ρωσοουκρανικό αλλά και στον συνεχιζόμενο πόλεμο/κρίση στον Κόλπο, η συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και θέτει «δεδικασμένο», υπόβαθρο αλλά και τις βάσεις για ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της Άμυνας και Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής, απαιτώντας βελτίωση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ (άρθρο 42.7).

Ήρθε η στιγμή να επανακάμψει η Ευρώπη και να αποτελέσει ισχυρό πόλο στο παγκόσμιο σύστημα ισορροπιών, βασισμένη στην ιστορία και τις διαχρονικές αξίες και πανανθρώπινα ιδεώδη της, αποτελώντας εκ νέου το σημείο αναφοράς στις διεθνείς σχέσεις και τη γεωπολιτική.