Φορολογικές δηλώσεις: Πόσοι δικαιούνται επιστροφή – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για πληρωμές και εκπτώσεις

Δημήτρης Χριστούλιας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η διαδικασία κινείται με γοργούς ρυθμούς καθώς ήδη πάνω από το 37% των φορολογούμενων έχει υποβάλει την φορολογική τους δήλωση.

Μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προσυμπληρωμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός υποβολών ξεπερνά τα 2,6 εκατομμύρια, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων.

Ποιοι πάνε «ταμείο»

Από το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί το 25,5% είναι χρεωστικές, το 36,5% πιστωτικές και 38% μηδενικές. Περίπου 137.000 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή ενώ σε 300.000 πολίτες έχουν γίνει συμψηφισμοί και επιστροφές, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Αντίθετα, το 25% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον μέσο φόρο να προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν το 40% των φορολογουμένων δικαιούται επιστροφή, με μέσο ποσό τα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων εμφανίζεται μηδενικό. Στο «ταμείο» πηγαίνουν μέχρι στιγμής 654.000 φορολογούμενοι με τον μέσο φόρο να είναι στα 1.130 ευρώ ανά άτομο.

Ήδη 765.000 φορολογούμενοι έχουν επιστροφές ύψους 137 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για 301.000 περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστροφές για όσους διαθέτουν πιστωτικό εκκαθαριστικό διεκπεραιώνονται ταχύτατα. Σε περιπτώσεις χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες ή δεσμεύσεις ενημερότητας, τα ποσά πιστώνονται εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης. Για όσους έχουν οφειλές, η ΑΑΔΕ προχωρά σε συμψηφισμό των επιστροφών με τις εκκρεμότητες.

Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν αυτόματα, εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο.

Προσοχή, βασική προϋπόθεση για την καταβολή επιστροφής είναι η σωστή καταχώριση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν επιστροφές που υπάρχουν ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος καταβάλλεται είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026, προβλέπονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:

  • 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως 15 Μαΐου
  • 3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου
  • 2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου

