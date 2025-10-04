Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ καλύτερη μετά τον Οκτώβριο – «Έκρηξη ενέργειας και νέες εμπειρίες»

Η ζωή γίνεται πολύ, πολύ καλύτερη για τρία ζώδια μετά τον Οκτώβριο του 2025. Αυτόν τον μήνα, ξεκινά η περίοδος θεραπείας και αναγέννησης, με την είσοδο του Ερμή στον Σκορπιό στις 6 Οκτωβρίου και την Πανσέληνο στον Κριό την ίδια ημέρα — δύο γεγονότα που φέρνουν μια έκρηξη ενέργειας, ξυπνώντας τον εσωτερικό μας πολεμιστή.

Η αγάπη και ο ρομαντισμός θα είναι κυρίαρχα θέματα στο πρώτο μισό του μήνα, καθώς η σεζόν του Ζυγού συνεχίζει να εντείνεται με την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο αυτό στις 13 Οκτωβρίου και τη Νέα Σελήνη στις 21 Οκτωβρίου.

Προς το τέλος του μήνα, η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη, καθώς ο Ερμής περνά στον Τοξότη στις 29 Οκτωβρίου. Νέες εμπειρίες, ταξίδια και περιπέτειες θα φαίνονται πιο συναρπαστικά, και τα επόμενα τρία ζώδια θα απολαύσουν στο έπακρο τις αλλαγές που θα φέρουν αυτοί οι πλανητικοί συνδυασμοί στη ζωή τους.

Τρία ζώδια μεταμορφώνονται μετά τον Οκτώβριο

Παρθένος,

Ιχθύες,

Κριός

Παρθένος

Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για εσάς μετά τον Οκτώβριο του 2025, Παρθένοι. Ενώ η εποχή σας φέρνει προκλήσεις με την ενέργεια των εκλείψεων, ο Οκτώβριος φέρνει μια αλλαγή στη νοοτροπία σας. Ετοιμαστείτε να νιώσετε πιο διαθέσιμοι και κοινωνικοί, ακόμη και με τον Κρόνο στο σπίτι των σχέσεών σας.

Ο Ερμής στον Σκορπιό στις 6 Οκτωβρίου φωτίζει τη διάθεσή σας και επιτρέπει στην συνεργατική ενέργεια να αισθανθεί ειρηνική, μόλις ο Δίας κάνει όψη με τον πλανήτη της επικοινωνίας. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό στις 13, κάνοντάς τον έναν ρομαντικό διερχόμενο για όσους βρίσκονται σε σχέσεις. Αναμένετε να συνδεθείτε με τον σύντροφό σας σε ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό επίπεδο.

Για όσους είναι ελεύθεροι, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να βγείτε ραντεβού ή να γνωρίσετε νέους φίλους. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 σας ενθαρρύνει επίσης να ερωτευτείτε με αυτή τη νέα εποχή. Απελευθερώστε την επιρροή που μπορεί να έχει ακόμα πάνω σας η ενέργεια της έκλειψης και να είστε ανοιχτοί να απολαύσετε τις παρούσες στιγμές σας.

Δημιουργήστε αναμνήσεις που φέρνουν χαρά όταν ο Ήλιος εισέλθει στον Σκορπιό στις 22. Ερωτευτείτε χωρίς τύψεις και δείξτε περισσότερη ευγνωμοσύνη όταν ο Ερμής εισέλθει στον Τοξότη από τις 29, καθιστώντας τον τον τέλειο συνδυασμό για να ζήσετε περισσότερη αγάπη στη ζωή σας μέσω της στήριξης που θα λάβετε από την οικογένεια και τους φίλους σας.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο Οκτώβριος θα αφήσει τους άλλους να καταλάβουν ότι είστε ο πρωταγωνιστής αυτού του μήνα. Ο Ερμής στον Σκορπιό στις 6 Οκτωβρίου σας βοηθά να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά με τους άλλους, ενώ η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να πυροδοτήσει το νέο σας κεφάλαιο. Βγαίνετε από το καβούκι σας και αφήνετε τους άλλους να δουν την αύρα και τη γοητεία σας κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής του Ζυγού.

Η Αφροδίτη στον Ζυγό στις 13 σας επιτρέπει να είστε πιο οργανωμένοι, καθώς σχεδιάζετε και κάνετε περισσότερες πρακτικές επιλογές. Κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21.

Η κατανόηση των παρελθοντικών σας εμπειριών σας βοηθά να δημιουργήσετε κάτι εκπληκτικό αυτήν την περίοδο. Στις 22, ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό, προσθέτοντας ένα στοιχείο χαράς και ελπίδας, καθώς η επεκτατική ενέργεια σας ανυψώνει και σας βοηθά να πάρετε τον έλεγχο της μοίρας σας. Αυτή είναι η ισορροπία που επιθυμούσατε από την έκλειψη, καθώς συνεχίζετε να εδραιώνετε τα θεμέλιά σας.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη στις 29, φέρνοντας στο φως τις αδυναμίες στον επαγγελματικό σας τομέα. Μια περίοδος αναδόμησης και φροντίδας των ευθυνών σας, τώρα που νιώθετε γεμάτοι ενέργεια με όλη αυτήν την ενέργεια του Σκορπιού, η οποία σας βοηθά να παλέψετε για τα όνειρά σας.

Κριός

Κριοί, η ενέργεια της έκλειψης τον προηγούμενο μήνα μπορεί να σας φάνηκε βαριά, ειδικά η έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες, η οποία μπορεί να έφερε περιόδους άγχους και σύγχυσης. Αλλά η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη μετά τον Οκτώβριο, έναν μήνα που αλλάζει τα πράγματα με την δυνατότητα να υιοθετήσετε μια πιο γιορτινή διάθεση, να απολαύσετε τις συγκινήσεις της στιγμής και να γνωρίσετε νέους ανθρώπους.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό, φέρνοντας στην επιφάνεια δύσκολες συζητήσεις από το παρελθόν. Ωστόσο, η Πανσέληνος στο ζώδιό σας θα συμβεί την ίδια μέρα, επιτρέποντάς σας να νιώσετε γενναίοι, οπότε τίποτα δεν μπορεί να σας κρατήσει κάτω.

Η νίκη θα είναι στο μυαλό σας, και μπορείτε να είστε νικητές αρκεί να παραμείνετε αυτοπεποίθηση και ανθεκτικοί. Οι ικανότητές σας στην επίλυση προβλημάτων θα είναι πιο οξείες, καθώς ο Ερμής σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε ιδέες.

Η Αφροδίτη αναζωογονεί τον τομέα των σχέσεών σας στις 13 του μήνα, κάνοντάς σας πιο εύκολο να συνδεθείτε με τον σύντροφό σας, αν βρίσκεστε σε σχέση ή αν βγαίνετε ραντεβού.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 και ο Ερμής στον Τοξότη από τις 29 σας θυμίζουν ότι η συνεργασία με τους άλλους ως ομάδα θα σας ωφελήσει στους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς τομείς. Ταξίδια μπορεί επίσης να είναι στο μυαλό σας, αλλά να είστε προσεκτικοί, καθώς ο Ερμής σύντομα θα γίνει ανάδρομος.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό στις 22, βοηθώντας σας να δώσετε έναν όρκο αγάπης στον εαυτό σας. Νέες αρχές και διορατικότητα με αυτή την ενέργεια, καθώς ο Ήλιος και ο Πλούτωνας προκαλούν περισσότερη μεταμόρφωση μέσα σας.