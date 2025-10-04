Κώστας Κόκλας: «Μου αρέσει η συντροφικότητα, να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου έδωσε ο Κώστας Κόκλας, η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (4/10). Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο φέτος το τηλεοπτικό κοινό μπορεί να απολαύσει στην σειρά της ΕΡΤ «Καλά θα πάει κι αυτό», μίλησε για την προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι προτεραιότητά του το να βρει έναν άνθρωπο και να δημιουργήσει οικογένεια, καθώς αυτό το έχει κάνει. Επιπλέον, ο καλλιτέχνης δήλωσε πως του αρέσει η συντροφικότητα και το φλερτ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Κώστας Κόκλας ανέφερε πως: «Η ζωή είναι μπροστά, σχεδιάζω πράγματα. Δεν είναι όμως στη φάση που είμαι, η πρώτη μου προτεραιότητα το να βρω έναν άνθρωπο και να φτιάξω σπίτι και οικογένεια, το έχω κάνει, το έχω ολοκληρώσει».

Ο αγαπημένος ηθοποιός, συνεχίζοντας εξομολογήθηκε ότι: «Μου αρέσει η συντροφικότητα, μου αρέσει να φλερτάρω. Μου αρέσει να κάνω παρέα με κορίτσια, να αστειευόμαστε, να τις κάνω να γελάνε και να με κάνουν να γελάω».