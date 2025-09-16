Κώστας Κόκλας: «Βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει» – Το άγνωστο περιστατικό που αποκάλυψε

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» κάθισε το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) ο Κώστας Κόκλας. Με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της σειράς “Καλά Θα Πάει Αυτό” στην ΕΡΤ1, στην οποία πρωταγωνιστεί, ο γνωστός ηθοποιός έδωσε μία ενδιαφέρουσα και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, περιέγραψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το περιστατικό από το παρελθόν, κατά το οποίο πλήθος στο κέντρο της Αθήνας τον μπέρδεψε με τον Γιάννη Βούρο -με τον οποίο συνεργάζονται φέτος στο θέατρο- και κινήθηκε εναντίον του για να τον λιντσάρει.

«Ήταν μία περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα στην Αθήνα, τότε με τα μνημόνια. Ήμουν κάπου στη Βουκουρεστίου και υπήρχαν άνθρωποι έξαλλοι, γιατί είχαν ψηφιστεί τα μνημόνια και τότε ο Γιάννης Βούρος ήταν βουλευτής και θυμάμαι ότι είχε ψηφίσει για τα μνημόνια», αφηγήθηκε ο Κώστας Κόκλας.

«Και θυμάμαι που περπατούσα στον δρόμο ανέμελος και ακούω έναν που λέει “ο Βούρος” και κοιτάω γύρω. Γυρίζω και βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει.

Και τους λέω “παιδιά όχι, είμαι ο Κόκλας”, για να μην φάω ξύλο. Και λένε: α ναι ρε, έλα ρε Κόκλα, τι έκανε ο Βούρος; Τους λέω: ελάτε, ρε παιδιά, ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί», κατέληξε στην εύθυμη ιστορία του ο Κώστας Κόκλας στο απογευματινό μαγκαζίνο της Δημόσιας Τηλεόρασης.

«Έχω χάσει ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, την Καίτη (σ.σ. Κωνσταντίνου) πρόσφατα. Συμβιβάστηκα με την απώλεια από μικρός και προχωράω έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι “τίποτα δεν είναι για πάντα”.

Πρέπει στις σχέσεις μας και στη δουλειά μας και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε για αυτούς», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Κώστας Κόκλας.