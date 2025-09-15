Φάρμα: Το καλωσόρισμα του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στους παίκτες και το σχόλιο για το… ύψος του – ΒΙΝΤΕΟ

Πρεμιέρα για τον τρίτο της κύκλο στο Star έκανε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) η Φάρμα. Το δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης, με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, άνοιξε τις πόρτες του στους τηλεθεατές.

Ο γνωστός σεφ υποδέχθηκε στο αγρόκτημα τους 22 νέους παίκτες που θα διεκδικήσουν φέτος τη νίκη και το μεγάλο χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, καλωσορίζοντας και εξηγώντας τους τούς κανόνες του παιχνιδιού.

«Καλώς ήρθατε στη Φάρμα. Εδώ που όλα λειτουργούν αλλιώς, εδώ που όλα ξεκινούν και ορίζονται από τη φύση. Η Φάρμα είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχθεί τους νέους της ενοίκους, ανθρώπους άγνωστους μεταξύ τους, διαφορετικούς, ξεχωριστούς και ο καθένας από αυτούς θα βρεθεί εδώ για τους δικούς του λόγους», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Οι 22 διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα και γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν στη Φάρμα, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

«Τα μποστάνια, ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση στη Φάρμα, είναι έτοιμα για να καλύψουν τις πρώτες τους ανάγκες. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ζωάκια μας, που είναι ήδη εδώ. Δεν πρέπει όμως να τα θεωρήσουν δεδομένα. Αν δεν τα φροντίσουν, αν δεν παλέψουν να τα κρατήσουν, κινδυνεύουν να τα χάσουν, μαζί με όλα τα πολύτιμα αγαθά που προσφέρουν. Γιατί εδώ η αυτάρκεια δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη», περιέγραψε στη συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Φέτος, το ταξίδι ξεκινάει από το τη Λίμνη Δόξα. Σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, οι 22 διαγωνιζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν με το «καλημέρα» τη θέση τους στο παιχνίδι και να τραβήξουν κυριολεκτικά πολύ κουπί, μέχρι να περάσουν την πύλη του αγροκτήματος.

Πριν καλά – καλά γνωριστούν, τούς ζητείται να συνεργαστούν και να παλέψουν μαζί για την παραμονή τους στη Φάρμα. Από τους 22, μόνο οι 20 θα τα καταφέρουν, ενώ για δύο από αυτούς το ταξίδι θα τελειώσει πρόωρα.

«Και φέτος θα σχηματιστούν δύο αντίπαλες ομάδες, των Σκηνών και του Σπιτιού. Τα μέλη τους καλούνται να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν αλλά και να στηριχθούν ο ένας στον άλλο για να κερδίσουν. Κάποιοι θα βασιστούν στις δυνάμεις τους, άλλοι στη στρατηγική. Αυτό μέχρι τη στιγμή που το “εγώ” θα γίνει ισχυρότερο του “εμείς” κι από συμπαίκτες θα γίνουν αντίπαλοι», τόνισε ο παρουσιαστής αμέσως μετά.

Εκείνοι που θα αποδείξουν ότι δεν τους τρομάζουν τα «βαθιά νερά», θα εξασφαλίσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα καθορίσει τη μοίρα τόσο των ίδιων όσο και των συμπαικτών τους. Έχοντας καταλήξει στην τελική 20αδα διαμορφώνονται και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να μπουν στη Φάρμα.

Αυτό θα συμβεί την επόμενη ημέρα, αφού πρώτα πάρουν μέρος στην πρώτη -και ίσως σημαντικότερη- Ομαδική Δοκιμασία. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει πιο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, ενώ η ηττημένη θα χρειαστεί να κοπιάσει για να επιβιώσει.

Στη Φάρμα η κάθε ημέρα είναι και μία αναμέτρηση με τη φύση, με τους άλλους, με τον ίδιο σου τον εαυτό. Αλλά μόνο εκείνος ή εκείνη που θα καταφέρει να επικρατήσει απέναντι σε όλους στις πιο δύσκολες και απαιτητικές δοκιμασίες θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Οι νέοι ένοικοι της Φάρμας έχουν ήδη ξεκινήσει. Πολύ γρήγορα όμως θα καταλάβουν ότι εδώ όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε καν ότι θα περάσουν όλοι από αυτήν εδώ την πύλη. Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε», περιέγραψε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ωστόσο, κατά την πρώτη του επαφή με τους 22 διαγωνιζόμενους και λίγο πριν τους αποκαλύψει τους καινούριους κανονισμούς, ο παρουσιαστής έλαβε κάποια σχόλια για το ύψος του από την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία δήλωσε στο προσωπικό της cue:

«Τον περίμενα λίγο ψηλότερο. Αλλά όχι, εντάξει, έχω ακούσει ότι δεν είναι πολύ ψηλός. Πολύ γλυκύτατος!».