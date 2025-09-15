Ρόδος: «Με βοηθούσε να συγκεντρωθώ και να λαμβάνω αποφάσεις» είπε η 30χρονη influencer για την «ροζ κοκαΐνη» – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η πολυτελής ζωή και οι ζυγαριές

«Είμαι εξαρτημένη από την κοκαΐνη» υποστήριξε, μεταξύ άλλων, στις Αρχές η influencer από την Ρόδο, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών. Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η ιδιαίτερα λαμπερή ζωή της που προέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ζυγαριές που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της, έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των έμπειρων ανδρών της αστυνομίας, ώστε να ξεκλειδώσουν το προφίλ της 30χρονης.

«Με βοηθούσε να συγκεντρωθώ»

«Μέσω φίλων μυήθηκα στον χώρο των ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ξεκίνησα την χρήση κοκαΐνης, καθώς με την βοήθειά της μπορούσα να συγκεντρωθώ και να λαμβάνω αποφάσεις γρηγορότερα» φέρεται να ισχυρίστηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Οι ψυχολογικές διαταραχές και η μη κάλυψή της από τα αντικαταθλιπτικά που λάμβανε, όπως είπε, ήταν η αιτία που βρέθηκαν στην κατοχή της 9,27 γραμμάρια κοκαΐνης.

«Δείχνει συντετριμμένη» λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της influencer, κ. Στέλιος Αλεξανδρής, σημείωσε: «Η ίδια δήλωσε ότι ήταν για προσωπική και μόνο χρήση, δείχνει πραγματικά συντετριμμένη και ελπίζουμε να επαναπροσδιορίσει την ζωή της και τις σκέψεις της».

Για τις 4 ζυγαριές που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της, η 30χρονη δήλωσε ότι οι 2 ήταν δικές της. Μία για να ζυγίζει τα ναρκωτικά που λάμβανε, μια για τις βαλίτσες της και οι άλλες 2 δώρο. «Η κοκαΐνη εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τις δικές μου προσωπικές ανάγκες και υπολογίζω ότι θα μου αρκούσε για περίπου ένα μήνα», φέρεται να τόνισε ακόμη.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ίδια κατέστησε σαφές ότι η απόκρυψη της ουσίας στο όχημα δεν είχε σχέση με διακίνηση, αλλά με την επιθυμία της να προστατέψει την οικογένειά της από το να ανακαλύψει την εξάρτησή της.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν ότι παρότι κατηγορείται για διακίνηση, δεν υπήρχε λόγος φυλάκισής της.

Πώς την ανακάλυψαν

Η υπόθεση άρχισε από μια μήνυση εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει, ούτε εξόφλησε το ποσό του μισθώματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμευμένο στο κέντρο της Ρόδου.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Η σύλληψή της τροφοδότησε συζητήσεις γύρω από την ταυτότητά της ως γνωστής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο τακτικός ανακριτής και η Εισαγγελέας Υπηρεσίας αποφάσισαν ομόφωνα την αποφυλάκισή της, επιβάλλοντας δύο περιοριστικούς όρους:

την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

και την υποχρέωση εμφάνισής της μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε αποτέλεσμα της αξιολόγησης ότι δεν υπήρχε κίνδυνος φυγής, ενώ τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δικογραφία δεν δικαιολογούσαν το αυστηρό μέτρο της προσωρινής κράτησης.