Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer – Τι υποστήριξε για τη «ροζ κοκαΐνη» που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως, η κατηγορούμενη influencer στην Ρόδο αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μηνιαίας παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση της γυναίκας, που συνελήφθη έπειτα από την ανεύρεση 9,27 γραμμαρίων «ροζ κοκαΐνης» και τεσσάρων ζυγαριών ακριβείας σε όχημα που είχε νοικιάσει, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά στην απολογία της. Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκισή της, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση άρχισε από μια μήνυση εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει, ούτε εξόφλησε το ποσό του μισθώματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμευμένο στο κέντρο της Ρόδου. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Η σύλληψή της τροφοδότησε συζητήσεις γύρω από την ταυτότητά της ως γνωστής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απολογία της

Ενώπιον του ανακριτή, η κατηγορούμενη παρουσίασε ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η ίδια περιέγραψε τη ζωή της, αναφέροντας ότι σπούδασε Θεατρολογία στην Αθήνα και εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση μόδας στη Ρόδο. Εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με επεισόδια κατάθλιψης και οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών που δεν την βοηθούσαν.

Στην απολογία της τόνισε ότι η ποσότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και θα της αρκούσε, όπως είπε, για διάστημα περίπου ενός μηνός. Υπογράμμισε ότι οι ζυγαριές που βρέθηκαν δεν χρησιμοποιούνταν για εμπορική διάθεση, αλλά της είχαν δοθεί μαζί με την τελευταία προμήθεια ναρκωτικού από άτομο με το παρατσούκλι «Τόμι».

Η ίδια κατέστησε σαφές ότι η απόκρυψη της ουσίας στο όχημα δεν είχε σχέση με διακίνηση, αλλά με την επιθυμία της να προστατέψει την οικογένειά της από το να ανακαλύψει την εξάρτησή της.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής της, οι δικηγόροι Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη, επεσήμαναν ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο από τη δικογραφία που να στοιχειοθετεί το αδίκημα της διακίνησης. Αντίθετα, όπως υπογράμμισαν, τα δεδομένα παραπέμπουν αποκλειστικά σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά.

Η ίδια παρουσίασε λευκό ποινικό μητρώο, σταθερή διαμονή και επαγγελματική δραστηριότητα στη Ρόδο, στοιχεία που, κατά την υπεράσπισή της, απέκλειαν την πιθανότητα φυγής ή υποτροπής.

Η απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο τακτικός ανακριτής και η Εισαγγελέας Υπηρεσίας αποφάσισαν ομόφωνα την αποφυλάκισή της, επιβάλλοντας δύο περιοριστικούς όρους:

την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

και την υποχρέωση εμφάνισής της μια φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε αποτέλεσμα της αξιολόγησης ότι δεν υπήρχε κίνδυνος φυγής, ενώ τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δικογραφία δεν δικαιολογούσαν το αυστηρό μέτρο της προσωρινής κράτησης.