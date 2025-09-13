Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη

Μία υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος εξελίσσεται σε σκάνδαλο με διαστάσεις που συγκλονίζουν τη Ρόδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία influencer με καταγωγή από το νησί, με θεαματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα (13/09), όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη της συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω, ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από την influencer, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Η έκπληξη των αστυνομικών

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

 

 

