Λαμία: Σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας έπεσαν στον δρόμο – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/09) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μετώπη βεράντας πολυκατοικίας, υποχώρησε και κομμάτια από σοβάδες βρέθηκαν στο έδαφος.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμό, καθώς εκείνη την ώρα τόσο η οδός Διάκου, όσο και τα γύρω μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο. Σημαντική λεπτομέρεια ότι το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα, έμεινε κρεμασμένο στον αέρα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα μια μονάδα της Πυροσβεστικής που έκλεισε το δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.