Οριστικά Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Παναγιώτης Καλδής – Δικαίωση από το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα esos, με την απόφασή του, το ΣτΕ διαπίστωσε την έλλειψη νομιμότητας στις πράξεις καθαίρεσης που είχαν επιχειρήσει μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τις ακύρωσε ως παράνομες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσωρινής απόφασης του ΣτΕ, με τις οποίες είχε ήδη διασφαλιστεί η παραμονή του Καθηγητή Καλδή στη θέση του.

Κατόπιν τούτων, ο κ. Καλδής παραμένει οριστικά Πρύτανης του ΠΑΔΑ, γεγονός που αποκαθιστά τη θεσμική τάξη και την ομαλή λειτουργία της διοίκησης του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ με μήνυμά του προς την κοινότητα του Ιδρύματος, σημειώνει τα εξής:

Η Δικαιοσύνη μίλησε!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αμετάκλητη απόφασή του, έκρινε ως παράνομες και ακύρωσε τις ενέργειες που τα γνωστά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είχαν εκκινήσει σε βάρος μου με πρόταση δυσπιστίας.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει πρώτα και κύρια τη θεσμική τάξη, τη νομιμότητα και τις δημοκρατικές διαδικασίες στο Ίδρυμά μας. Επιβεβαιώνει, επίσης, πλήρως τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΑΔΑ και την ομόφωνη θέση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που από την πρώτη στιγμή κατέδειξαν την προφανή ακυρότητα των ενεργειών αυτών.

Για περισσότερο από έναν χρόνο βρέθηκα στο επίκεντρο οργανωμένων επιθέσεων που βασίστηκαν σε ψευδείς αφηγήσεις, έωλα νομικά επιχειρήματα και σε μια μικροπολιτική ξένη προς το ακαδημαϊκό ήθος. Οι ίδιες αυτές ενέργειες οδήγησαν σε κλίμα διοικητικής αστάθειας, πλήττοντας το κύρος του Πανεπιστημίου μας και αποπροσανατολίζοντας από τον βασικό μας στόχο: την ακαδημαϊκή πρόοδο, την ερευνητική αριστεία και την κοινωνική προσφορά.

Από σήμερα κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο θεσμικού εκτροχιασμού και ανοίγει ένα νέο, συλλογικό, δημοκρατικό και δημιουργικό.

Σε αυτό το νέο κεφάλαιο δεν έχουν θέση όσοι επιχείρησαν να οικειοποιηθούν αρμοδιότητες που δεν τους ανήκουν και να διχάσουν την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Όσοι ενεπλάκησαν και ακόμη διατηρούν έστω ένα ίχνος αυτοσεβασμού οφείλουν να απαλλάξουν από το βάρος τους το Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο δεν είναι πεδίο προσωπικών μαχών ούτε εργαλείο ικανοποίησης φιλοδοξιών. Δεσμεύομαι απέναντι σε όλους σας ότι την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας δεν θα τη σταματήσει ξανά κανένας και τίποτα!

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλες και όλους εσάς που σταθήκατε με νηφαλιότητα, ήθος και ανιδιοτελή στήριξη σε αυτή τη δοκιμασία.

Με συλλογική δουλειά, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, συνεχίζουμε δυναμικά για το κοινό καλό, για την ακαδημαϊκή μας αποστολή, για την κοινωνία που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.