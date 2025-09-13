Αθήνα: «Ήμουν ακόμα παιδί…» – Η καθημερινή φρίκη που βίωνε επί 4 χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού μία 26χρονη

Η προσδοκία για μια κακοπληρωμένη εργασία και μια αξιοπρεπή καθημερινότητα, χωρίς τόσες έγνοιες και οικονομικά προβλήματα, μετατρέπεται συχνά στην ιδανικότερη παγίδα για γυναίκες, που εγκλωβίζονται στα δίχτυα αδίστακτων μαστροπών, ή οργανωμένων κυκλωμάτων, από τους οποίους ελάχιστες καταφέρνουν να βρουν τρόπο διαφυγής, και ακόμη λιγότερες βρίσκουν το κουράγιο να συνεχίσουν την ζωή τους. «Ήμουν παιδί ακόμα…» αναφέρει στο enikos.gr θύμα του 42χρονου που συνελήφθη στην Αθήνα, και ήταν μόλις 16 ετών όταν εξαναγκάζονταν να συνευρίσκεται ερωτικά, χωρίς φυσικά την συναίνεση της, έως και με 10 άνδρες την ημέρα.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Σημάδια σωματικής κακοποίησης, χαμένο βλέμμα. Εξάντληση από την υπερβολική κόπωση και συχνές λοιμώξεις. Ο φόβος διαρκής, οι απειλές καθημερινές. Η χρήση ναρκωτικών συστηματική, ως μέσο ελέγχου και υποταγής. Αυτή ήταν η σκληρή πραγματικότητα που βίωναν τα θύματα του 42χρονου μαστροπού, παγιδευμένα στον εφιάλτη που τους επέβαλε.

«Προσπάθησα να κόψω κάθε επαφή μαζί του»

Όπως αναφέρει στο enikos.gr, 10 χρόνια μετά, η 26χρονη -σήμερα- προκαλούν οργή και αποτροπιασμό. Ο 42χρονος φέρεται να προσποιούνταν έναν στοργικό και υποστηρικτικό φίλο, ή επιχειρούσε να «φορέσει» το πρόσωπο της πατρικής φιγούρας, υποσχόμενος οικονομική βοήθεια, κυρίως σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, ο δρόμος προς την σωτηρία μετατρεπόταν σε μία φρίκη δίχως τέλος. Εξανάγκαζε τα θύματά του σε ερωτικές συνευρέσεις σε ξενοδοχεία των νοτίων προαστίων και στη χρήση ναρκωτικών, τις βιντεοσκοπούσε παρά τη θέλησή τους, αναρτούσε τα βίντεο σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, και τις απειλούσε ακόμα και με τη ζωή τους, ή της οικογένειάς τους.

«Ουσιαστικά ο πρώτος μου “πελάτης” ήταν ο ίδιος ο 42χρονος» λέει η 26χρονη, αφού όπως της είχε πει όταν ήταν 16 ετών, έπρεπε να την «δοκιμάσει». Η ίδια είχε επισκεφθεί ένα κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα, στο οποίο ο μαστροπός είχε βάλει αγγελία για υπάλληλο. «Είχα βγάλει τα απαραίτητα χαρτιά για να εργαστώ ως ανήλικη και ήθελα να βοηθήσω την οικογένειά μου, καθώς αντιμετωπίζαμε οικονομικά προβλήματα. Αυτός ο “άνθρωπος” μου είχε παρουσιαστεί ως ένας φιλικός, στοργικός και χαρούμενος άνδρας. Τίποτα απολύτως δεν έδειχνε ότι επρόκειτο για ένα “τέρας”. Η συμπεριφορά του αντιθέτως, έδειχνε ότι νοιαζόταν».

Η 16χρονη τότε κοπέλα, εργάστηκε για 3 μήνες στο κατάστημα ρούχων, το οποίο στην συνέχεια έκλεισε, γιατί όπως λέει, «δεν πήγαινε καθόλου καλά». Σε αυτό το διάστημα, έτυχε να γνωρίσει μία κοπέλα που παρουσιαζόταν ως σύντροφος του 42χρονου, η οποία της εκμυστηρεύτηκε πως ο κατηγορούμενος εξέδιδε γυναίκες. «Η αλήθεια είναι πως έπαθα σοκ. Είχα δανειστεί από αυτόν κάποια χρήματα, εκ των οποίων κάποια ήταν προπληρωμή, κι άλλα τα είχα πάρει γιατί τα χρειαζόμουν, περίπου 3.000 ευρώ. Όταν έμαθα την αλήθεια, τον ρώτησα εάν ισχύει, με εκείνον να το επιβεβαιώνει. Τότε, προσπάθησα να κόψω κάθε επαφή μαζί του, ήθελα να εξαφανιστώ, και δεν του επέστρεψα τα χρήματα».

«Ήμουν μόλις 16 ετών»

Έπειτα από λίγο καιρό, η ανήλικη δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στον νέο αριθμό στο κινητό της, και στην άλλη γραμμή ήταν ο 42χρονος, ο οποίος της είπε “πρέπει να με ξεπληρώσεις”. Εκείνη του απάντησε, φοβισμένη, πως δεν ήθελε κάποια σχέση μαζί του, και θα τον ξεχρεώσει όταν μπορέσει. Τότε, ο εφιάλτης ζωντάνεψε. «Κάνεις λάθος», της είπε και στην συνέχεια κατάλαβε πως παρακολουθούσε κάθε κίνησή της και βρέθηκε ακόμη και έξω από το σπίτι της. «Με ανάγκασε να μπω στο αυτοκίνητό του και πήγαμε στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Με χτύπησε πολύ άσχημα και μου είπε “θα μου ξεπληρώσεις τα λεφτά με τον δικό μου τρόπο, γιατί εγώ σε βοήθησα, και τώρα θα βοηθήσεις εσύ εμένα”, και ξεκίνησαν τα ραντεβού. Ήμουν κυριευμένη από τον φόβο, απειλούσε την οικογένειά μου».

Το πρώτο ερωτικό ραντεβού, διέλυσε κάθε σπιθαμή της παιδικότητας της 16χρονης. «Ήταν μία πολύ άσχημη εμπειρία, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ήμουν ακόμα παιδί, μόλις 16 ετών. Αυτό το γεγονός, για εκείνον ήταν ευκαιρία να με “πουλήσει” περισσότερα, δηλαδή 500-600 ευρώ. Όταν άρχισα να αντιδράω, με χτυπούσε και μου έδινε κοκαΐνη με το ζόρι, μάτωνε η μύτη μου συνεχώς». Δεκάδες ήταν οι άνδρες που γνώριζαν την ηλικία της, αλλά αυτό δεν τους πτοούσε. Μόνο ένας, όπως λέει, ήταν αυτός που την βοήθησε, μαζί με ένα άλλο θύμα. «Μας είχε στείλει σε έναν πελάτη μαζί με μία άλλη κοπέλα. Μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο, στην Ηλιούπολη ήταν, και ήμασταν σε άθλια κατάσταση. Μας είδε, και είπε “θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει, αρκεί να μην με ανακατέψετε”. Κι όντως, αυτός δεν μας άγγιξε καθόλου και κάλεσε την αστυνομία».

«Έχασα την επιμέλεια της κόρης μου»

Ο εφιάλτης για την 16χρονη, διήρκησε 4 ολόκληρα χρόνια. Δεν είχε πει τίποτα στην οικογένειά της. «Μετανιώνω που δεν το είπα, γιατί θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά πράγματα, αν δεν τον φοβόμουν τόσο πολύ και αν δεν τον πίστευα. Εμένα με βοήθησε ο πρώην σύζυγός μου να ξεφύγω από όλη αυτή την κατάσταση, με τον οποίο κάναμε την οικογένειά μας, παντρευτήκαμε και έφυγα από την Αθήνα γιατί φοβόμουν. Έπειτα χωρίσαμε για κάποιους λόγους, και χρησιμοποίησε στο δικαστήριο τις ερωτικές ταινίες που μας εξανάγκαζε ο 42χρονος, και έχασα την επιμέλεια της κόρης μου. Είπε ότι μπορεί να κάνω πάλι τα ίδια, εφόσον χωρίζουμε».

Όπως λέει, θεωρεί πως δεν θα εκμυστηρευτεί ποτέ στην κόρη της τα όσα φρικτά έζησε στα χέρια του μαστροπού. «Το παιδί μου είναι 3 ετών, δεν νομίζω πως θα του πω κάτι όταν μεγαλώσει, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω να το προφυλάξω όσο καλύτερα μπορώ».

«Όταν έμαθα ότι τον έπιασαν, ήταν η καλύτερη ημέρα της ζωής μου»

Συνολικά 10 χρόνια μετά, η 26χρονη δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει στη ζωή της, αφού συναντά αμέτρητα εμπόδια μέχρι και στο να βρει μία νέα εργασία. «Έχασα ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου, το ίδιο μου το παιδί. Το σπλάχνο μου εξαιτίας αυτού του απάνθρωπου άνδρα. Με την δουλειά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί οι ταινίες ακόμα είναι αναρτημένες και μερικοί εργοδότες το εκμεταλλεύονται κιόλας. Ζητάνε να συνευρεθούμε ερωτικά για να μου δώσουν περισσότερα λεφτά. Αν δεν κατέβουν, πάντα θα έχουμε πρόβλημα».

Μιλώντας για την στιγμή της σύλληψης του 42χρονου, η ίδια ανέφερε πως «όταν έμαθα ότι τον έπιασαν, ήταν η καλύτερη ημέρα της ζωής μου, γιατί δικαιώθηκα. Το κακό είναι ότι αν αφεθεί ελεύθερος, θα μάθει ποιες τον κατήγγειλαν, και δεν γνωρίζω τι μπορεί να κάνει. Έμαθα ότι έπειτα από εμάς τις 5 γυναίκες, τον κατήγγειλαν κι άλλες, κι ελπίζω να είναι πολλές για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Πλέον, τώρα που είναι μέσα, μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ ήρεμα, και νιώθω ότι μπορώ να αναπνεύσω. Σίγουρα, όμως έχει συνεργούς, και η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί».

Σύμφωνα με το θύμα του μαστροπού, μία κοπέλα την είχε προσλάβει ως «camera man». «Αυτή, δεν έχει βιώσει όλα αυτά που ζήσαμε εμείς πάνω στο κορμί της, αλλά ήταν σαν τρίτο μάτι σε όλη αυτή την κατάσταση. Ακόμα φοβάται να μιλήσει, γιατί ο 42χρονος θα μάθει ποια είναι, και έχει φύγει από την Αθήνα. Οι περισσότερες από εμάς φύγαμε, κυριευμένες από τον φόβο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με κάθε τρόπο. Παρατήσαμε την ζωή μας και τις οικογένειές μας. Κάποιες αναγκάστηκαν να φύγουν και από τη χώρα. Έλεγε ότι θα κάνει κακό στις οικογένειές μας. Ακόμα υπάρχει αυτό το “γιατί” μέσα μου, αλλά φαντάζομαι πως δεν θα πάρω ποτέ απάντηση. O λόγος που μιλάω είναι για να βοηθήσω κι άλλες γυναίκες να το κάνουν».