Ένας επώδυνος κύκλος κλείνει για 4 ζώδια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – «Προσοχή στην ερωτική ζωή σας»

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συντελούνται ισχυρές αστρολογικές αλλαγές που μπορεί να δοκιμάσουν τις αντοχές μας, όμως για τέσσερα ζώδια φέρνουν και το πολυπόθητο τέλος ενός επώδυνου κύκλου. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο μήνας, αυτά τα ζώδια αφήνουν πίσω τους δυσκολίες που τα ταλαιπώρησαν και ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα, πιο αισιόδοξη αρχή.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Matilda Zhuang, για τα συγκεκριμένα ζώδια, ο Σεπτέμβριος είναι «το φινάλε για το ζήτημα που σας προκάλεσε στρες».

Ο μήνας ξεκίνησε με τον Κρόνο, τον πλανήτη του κάρμα και της πειθαρχίας, να επιστρέφει στους Ιχθύες στο πλαίσιο της ανάδρομης πορείας του. Αυτή η ισχυρή ενεργειακή μετατόπιση ακολούθησε από μια σεληνιακή έκλειψη, που σηματοδότησε το τέλος ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή κάθε ζωδίου.

Και πριν τελειώσει ο μήνας, θα ζήσουμε μια ηλιακή έκλειψη που προσφέρει σε κάθε ζώδιο ένα «καθαρό χαρτί» για μια νέα αρχή. Για τέσσερα ζώδια ειδικά, αυτή η ενέργεια φέρνει το τέλος ενός δύσκολου κύκλου και την έναρξη ενός θετικού, καινούριου ξεκινήματος.

Τέσσερα ζώδια απελευθερώνονται από έναν επώδυνο κύκλο μέχρι τα τέλη του μήνα

Ταύρος,

Λέων,

Σκορπιός,

Υδροχόος

Ταύρος

Ταύρε, ένας επώδυνος κύκλος στην ερωτική σας ζωή φτάνει στο τέλος του μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025. Αν είστε Ταύρος, είναι πιθανό να έχετε βιώσει τόσο ψηλές όσο και χαμηλές στιγμές στην ερωτική σας ζωή το 2025, αλλά βρεθήκατε παγιδευμένοι σε έναν κύκλο που σας εμπόδιζε να προχωρήσετε. Ευτυχώς, σύμφωνα με τη Ζουάνγκ, τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα προς το καλύτερο, ειδικά στα ερωτικά.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, αυτόν τον μήνα ένας παλιός φίλος ή κάποιος άνθρωπος που ήδη είναι κοντά σας, μπορεί να σας αποκαλύψει ξαφνικά τα συναισθήματά του, βάζοντας έτσι τέλος σε μια περίοδο μοναξιάς.

Ωστόσο, “Αν είστε ήδη σε σχέση, αυτός είναι ένας πολύ καλός χρόνος για να ανανεώσετε αυτή την παιδική, παιχνιδιάρικη φρέσκια ενέργεια,” είπε η Ζουάνγκ.

Παρ’ όλα αυτά, μην ξεχάσετε τα χρήματά σας! Αυτός ο μήνας αφορά επίσης την επαναξιολόγηση της σχέσης σας με τα χρήματα και το αν δίνετε υπερβολικά σε άλλους χωρίς να λαμβάνετε τίποτα σε αντάλλαγμα.

Αν και αυτό μπορεί να είναι άβολο, μην ανησυχείτε υπερβολικά. Ζητώντας βοήθεια από τον σύντροφό σας, θα καταφέρετε να ανεβείτε επίπεδο. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, μόνο με το να αποφασίσετε ανάμεσα στην άνεση και την ανάπτυξη, θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα.

“Άρα πρέπει να αποφασίσετε πώς να ισορροπήσετε αυτά τα δύο, προκειμένου να είστε ουσιαστικά η πιο πλήρης και ευτυχισμένη εκδοχή του εαυτού σας,” είπε η Ματίλντα.

Λέων

Λέοντες, ολοκληρώνετε έναν επώδυνο καρμικό κύκλο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Ζουάνγκ. Έχετε δουλέψει για να καθαρίσετε το κάρμα σας, και αυτόν τον μήνα, επιτέλους αρχίζετε να νιώθετε ότι προχωράτε σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ερωτική σας ζωή αυτόν τον μήνα, καθώς το να κουβαλάτε οικογενειακά βάρη ή να επαναλαμβάνετε τα ίδια λάθη δεν θα σας στερήσει μόνο τις ευλογίες αυτής της περιόδου, αλλά μπορεί να μπλοκάρει εντελώς την προσωπική σας εξέλιξη.

Αυτό που πρέπει να τονίσετε είναι ότι η τύχη δεν θα σταματήσει μόνο στον τομέα της αγάπης και της οικογένειας, καθώς τα χρήματα θα παίξουν επίσης τεράστιο ρόλο.

Σύμφωνα με την Ματίλντα, “Αυτό είναι ένα σημαντικό οικονομικό σημείο καμπής στη ζωή σας”. Αυτό σημαίνει ότι παλιοί κύκλοι χρεών και οικονομικών δυσκολιών μπορούν να κλείσουν οριστικά, αρκεί να παραμείνετε σταθεροί και συνεπείς στις επιλογές σας.

Σκορπιός

Σκορπιοί, ένας επώδυνος κύκλος τελειώνει στην ερωτική σας ζωή αυτόν τον μήνα, καθώς αλλάζει με τρόπους που δεν έχετε ζήσει εδώ και καιρό.

Στο παρελθόν, η ερωτική σας ζωή ίσως να σας φαινόταν βαρετή, καθώς σας έλειπε το πάθος και η ένταση, αλλά αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στο να φέρει πίσω αυτά τα συναισθήματα, καθώς η ερωτική σας ζωή ανανεώνεται. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι με ποιους περιβάλλεστε.

Όσον αφορά τα χρήματά σας, το να περιβάλλεστε από άτομα που δεν σας εμπνέουν μπορεί να σας κοστίσει τις ευλογίες σας, καθώς θα σας μειώσουν την ενέργειά σας.

Επομένως, αν πραγματικά θέλετε να ανθίσετε, κόψτε οποιεσδήποτε περισπασμούς. Μόνο μέσω αυτής της κίνησης θα δείξετε στο σύμπαν πόσο σοβαροί είστε στο να ανεβείτε επίπεδο.

Υδροχόος

Υδροχόοι, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται ένας επώδυνος κύκλος στις σχέσεις σας. Σύμφωνα με τη Ζουάνγκ, αυτή η αλλαγή προκύπτει όχι από το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά από το πώς εσύ εμφανίζεστε στους γύρω σας και πόσα δίνετε.

«Τι χρειάζεται να θεραπεύσετε ή να γίνετε, προκειμένου να προσελκύσετε τον άνθρωπο που πραγματικά θέλετε ως σύντροφο;» ρώτησε η Ζουάνγκ. Από το να αναρωτηθείτε αν ακολουθείτε τον δρόμο της ευτυχίας μέχρι το να κατανοήσετε ποια μοτίβα επαναλαμβάνετε, έχετε μπροστά σας πολλή αυτοανάλυση και ενδοσκόπηση.

Ευτυχώς, αυτός ο μήνας δεν είναι μόνο φορτισμένος. Καθώς κάνετε ενδοσκόπηση, η καριέρα σας παίρνει θετική τροπή. Είτε προαχθείτε είτε σας ανατεθεί ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα, μπορείτε να περιμένετε περισσότερα χρήματα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.