Η επιτυχία πλησιάζει για 4 ζώδια – «Τώρα νιώθετε εκνευρισμό, αλλά σύντομα θα λάμψετε»

Με κάποια έντονη αστρολογική ενέργεια να τα αποδιοργανώνει, τέσσερα ζώδια νιώθουν αναστατωμένα τελευταία. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς λόγο. Εξαιτίας αυτής της ίδιας ενέργειας, πρόκειται να προσελκύσουν μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με την αστρολόγο Amy Demure, αυτά τα τέσσερα ζώδια επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτή την περίοδο εκλείψεων, «και βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο πέρασμα των εκλείψεων από τώρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου» εξήγησε σε ένα βίντεο.

Αν και αυτά τα ζώδια μπορεί να νιώθουν «υπερβολικά ευαίσθητα» η Demure είπε, «έχουν αυξημένη πνευματική ευστροφία» που ανοίγει τον δρόμο για να προσελκύσουν σημαντική επιτυχία στη ζωή τους.

Σύντομα η τύχη χαμογελά σε 4 ζώδια που τώρα περνούν δύσκολα

Ιχθύς,

Παρθένος,

Δίδυμος,

Τοξότης

Ιχθύες

Ιχθύες, αν νιώθετε αναστατωμένοι τελευταία, αυτό οφείλεται στην ισχυρή ενέργεια της σεληνιακής έκλειψης που λαμβάνει χώρα στο ζώδιό σας. Παρόλο που μπορεί να νιώθετε άβολα, η Demure εξήγησε ότι πρόκειται να προσελκύσετε μεγάλη επιτυχία, ειδικά στον τομέα των σχέσεών σας.

«Περιμένετε έντονα και μοιραία γεγονότα να συμβούν στην ερωτική σας ζωή», είπε η Demure σε ένα άλλο βίντεο. «Μπορεί να δημιουργήσετε δεσμό με κάποιον με τον οποίο είστε καρμικά συνδεδεμένοι, ίσως εξερευνώντας μια σύνδεση από παλαιότερη ζωή.»

Όπως και να έχει, αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει και τις φιλίες ή τις επιχειρηματικές σας συνεργασίες, καθώς καταστρέφετε αρνητικούς καρμικούς κύκλους και αγκαλιάζετε περισσότερη επιτυχία.

Παρθένος

Παρθένοι, με την ηλιακή έκλειψη της 21ης Σεπτεμβρίου στο ζώδιό σας, νιώθετε λίγο αποσυντονισμένοι τελευταία. Σύμφωνα με τη Demure, «θα διαλύσετε χρόνια αρνητικών, τοξικών καρμικών κύκλων που σας κρατούσαν πίσω από την αγάπη που επιθυμείτε».

Είτε είστε παγιδευμένοι σε τραυματικούς κύκλους είτε δεν έχετε βρει την τύχη σας στον έρωτα, όλα αυτά πρόκειται να αλλάξουν καθώς προσελκύετε σοβαρή επιτυχία τον Σεπτέμβριο.

Όπως εξήγησε η Demure, «τώρα που έχετε μάθει τα καρμικά μαθήματα, είστε τελικά έτοιμοι να προχωρήσετε και να αποδεχτείτε την καινούρια αγάπη τα επόμενα χρόνια».

Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι πραγματικά το στυλ σας, μην απογοητευτείτε πολύ. Μεγάλες ευκαιρίες έρχονται προς εσάς όπως ποτέ άλλοτε. Από ευκαιρίες καριέρας μέχρι αύξηση χρημάτων, η τύχη είναι με το μέρος σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, αν και έχετε νιώσει κάπως αποσυντονισμένοι τελευταία, σύμφωνα με τη Demure, πρόκειται να προσελκύσετε σοβαρή επιτυχία, καθώς «επιτέλους θα απαλλαγείτε από τα εμπόδια και τους περιορισμούς που σας κρατούσαν πίσω από το ύψιστο επίπεδο επιτυχίας στην καριέρα σας».

Από το να βγείτε περισσότερο στον κόσμο μέχρι το να χτίσετε τη φήμη σας, επιτέλους παίρνετε τα εύσημα που αξίζετε. Αυτό είναι υπέροχο, καθώς πολλοί από εσάς έχετε απογοητευτεί στο παρελθόν.

Ωστόσο, μετά αυτή την περίοδο εκλείψεων, μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες για την καριέρα σας θα χτυπήσουν την πόρτα σας, καθώς η επαγγελματική ανέλιξη σίγουρα θα είναι δική σας, αρκεί να τις αναζητήσετε.

Τοξότης

Τοξότες, περνάτε αρκετά τελευταία, και όλα μπορεί να σας κάνουν να νιώθετε αποσυντονισμένοι. Σύμφωνα με τη Demure, «καθαρίζετε χρόνια τραυμάτων και συναισθηματικού βάρους, τα οποία σας κρατούσαν πίσω από την αγάπη, την επιτυχία και την ευτυχία που επιθυμείτε».

Ακόμα και μέσα στο τελευταίο έτος, πολλοί από εσάς περάσατε μερικές από τις πιο σημαντικές εμπειρίες της ζωής σας. Και ενώ όλα μπορεί να φαίνονται απελπιστικά τώρα, συνεχίστε να προσπαθείτε.

Μαθαίνοντας τα μαθήματα της ζωής και αφήνοντας πίσω το βάρος, περιμένετε περισσότερες συναρπαστικές ευκαιρίες ζωής να έρθουν καταπάνω σας, ξεκινώντας από τώρα.

«Αυτός είναι ο μήνας στον οποίο μπορείτε επιτέλους να αρχίσετε να αποκτάτε την αναγνώριση που αξίζετε για όλη τη σκληρή δουλειά σας» είπε η Demure. «Ή, μπορείτε να χτίσετε κάτι που θα λάβει τεράστια αναγνώριση».